Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.813,21
ALTIN
990,34
DOLAR
18,59
STERLİN
20,99
EURO
18,14
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel alacak
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zelenski: Rus askerlerini ele geçirmek, askerlerimizi kurtarmak için bize fırsat verecektir

17 Ekim 2022 Pazartesi 13:09
Zelenski: Rus askerlerini ele geçirmek, askerlerimizi kurtarmak için bize fırsat verecektir

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’da gözaltında tutulan Ukraynalıları da unutmadıklarını vurgulayarak, “Hiçbirini düşmanın elinde bırakmadan hepsini kurtarmalıyız. Bu son derece önemli. Rus askerlerini canlı ele geçiren herkes, esir askerlerimizi kurtarmak için bize fırsat verecektir” dedi.


 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında cephedeki durumla ilgili bilgi vererek, son günlerde cephede önemli bir değişiklik yaşanmadığını, Donbas bölgesindeki kilit noktaların ‘son derece şiddetli’ çatışmaların devam ettiği Soledar ve Bahmut olduğunu söyledi. Zelenski, “İşgalciler paralı askerler arasında olan 2 bin ‘mahkum’ da dahil olmak üzere ellerinden gelen herkesi Ukrayna askerlerinin karşısına çıkardı. Bunlar, ciddi suçlar için uzun hapis cezalarına çarptırılmış ‘hükümlüler’. Sadece para değil, af vaadiyle de cephede tutuluyorlar. Rus devleti terörü bu şekilde destekliyor. Hapishaneden katilleri buluyor ve tekrar öldürürlerse onlara özgürlük vaat ediyor” şeklinde konuştu.


 

“ONLARI ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMALIYIZ”


 

Ayrıca Zelenski, Rusya’da gözaltında tutulan Ukraynalıları da unutmadıklarını vurgulayarak, “Onları özgürlüğe kavuşturmalıyız. Hiçbirini düşmanın elinde bırakmadan hepsini kurtarmalıyız. Ancak bunun için mümkün olduğu kadar çok işgalciyi ele geçirmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli. Rus askerlerini canlı ele geçiren herkes, esir askerlerimizi kurtarmak için bize fırsat verecektir” dedi.


 

DAHA ÖNCEKİ ESİR TAKASINDA 205 UKRAYNALI SERBEST BIRAKILMIŞTI


 

Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Mariupol kentinin kuşatmasında Rus tarafına esir düşen Azov taburu üyelerinin de aralarında bulunduğu 205'i Ukraynalı, 10'u yabancı savaşçı 215 kişi, 55'i asker 56 kişi karşılığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuğunda takas edilmişti. Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkadaşı Viktor Medvedçuk ve 55 askeri Rusya'ya, 108'i Azov taburu askerleri olan 215 kişi karşılığında verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın serbest bıraktığı 5 Azov komutanının savaş bitene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türkiye'de kalacağını açıklamıştı.


 

OLENA ZELENSKA: UKRAYNA HERKESİN ÖZGÜRLÜĞÜ VE EVE DÖNÜŞÜ İÇİN SAVAŞACAK


 

Zelenski’nin eşi Olena Zelenska da ayrıca Ekim’in başında, Azov tugayının 5 komutanıyla Türkiye'de görüşmüş ve bunu şu ifadelerle duyurmuştu:


 

“Türkiye'de ‘Azov’ kahramanları ile bir araya geldim - çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Andriy Yermak, aileleriyle bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak.”


 

Ayrıca Olena Zelenska’nın ziyareti sırasında komutanların aileleri de Türkiye’ye gelerek komutanlarla bir araya gelip hasret gidermişti. Komutanların aileleriyle buluşmasına dair yapılan açıklamada “Ayrıca Andriy Yermak, Türk tarafının da yardımıyla, Türkiye'ye gelen aile üyeleriyle Azovstal savunucularını bir araya getirdi. Savaşçılar, aylar sonra ilk kez sevdiklerini görüp kucaklayabildiler” ifadelerine yer verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiUkraynaRus Askerleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna-Rusya savaşının yeni yüzü: Kamikaze dronelar
Ukrayna-Rusya savaşının yeni yüzü: Kamikaze dronelar
Bakan Akar'a, Yunan mevkidaşından taziye mesajı
Bakan Akar'a, Yunan mevkidaşından taziye mesajı
Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi
Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi
Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz
Musk: Ukrayna hükümetini ücretsiz finanse etmeye devam edeceğiz
ANIL SURAL'LA ABD ÜSSÜ
ANIL SURAL'LA ABD ÜSSÜ
Dünya liderlerinden maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Dünya liderlerinden maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı
Fransa’dan Almanya’ya ‘dayanışma’ kapsamında doğal gaz gönderimi başladı
Kılıçdaroğlu’nun Washington temasları
Kılıçdaroğlu’nun Washington temasları
Bakan Akar’dan NATO’da yoğun diplomasi trafiği
Bakan Akar’dan NATO’da yoğun diplomasi trafiği

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول