Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zelenski: Kaçmak, işgalciler için en iyi seçenek olacaktır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın tüm Ukrayna bölgelerinden, özellikle de Kırım’dan kaçmasının en iyi seçenek olacağını belirtti.

09 Ekim 2022 Pazar 11:23
Zelenski: Kaçmak, işgalciler için en iyi seçenek olacaktır

Zelenski ulusa sesleniş konuşmasında, “İşgalciler bir şansları varken kaçarlarsa, bu onlar için en iyi seçenek olacaktır. Kalmak zorunda kalırlarsa, herhangi bir işgalci Ukrayna esaretine teslim olmanın bir yolunu bulabilir. Silahlarını gönüllü olarak bırakan ve teslim olan tüm Rus askerlerinin hayatlarının korunmasını garanti ediyoruz. Ukrayna her zaman tüm uluslararası normlara ve sözleşmelere bağlıdır” dedi.

SAHADAKİ SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Zelenski, konuşmasında sahadaki son gelişmeleri de aktardı. Bahmut bölgesinde çatışmaların yoğun olduğunu belirten Zelenski, “Donbas'ta, özellikle Bahmut yönünde çok zor, çok çetin çatışmaların olduğu mevzilerimizi tutuyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerde yeniden yapılanma çalışmalarının hızını bir gün bile yavaşlatmıyoruz. Ulaşımdır, elektriktir, gaz tedarikidir, posta hizmetleridir, sosyal yardımlardır, nerede imkan varsa sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşVolodimir Zelenski
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grossi: Zaporijya’da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur
Grossi: Zaporijya’da bombardımanların tekrar başlaması sorumsuzluktur
Rusya’dan Zaporijya’ya roket saldırısı: 12 ölü, 49 yaralı
Rusya’dan Zaporijya’ya roket saldırısı: 12 ölü, 49 yaralı
New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti
New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti
RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı
RUSYA: Patlama köprü üzerindeki kamyondan kaynaklı
Ukrayna: Kırım. Köprü. Başlangıç
Ukrayna: Kırım. Köprü. Başlangıç
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor
Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri bugün satışa çıkıyor
Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü
Tayland’da bir kreşe silahlı ve bıçaklı saldırı: 24’ü çocuk 38 ölü
Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi
Erdoğan, zirve sonrası basın toplantısı gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Şentop, G20 Zirvesi'nde tahıl konusunda uyardı
TBMM Başkanı Şentop, G20 Zirvesi'nde tahıl konusunda uyardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول