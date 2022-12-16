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Zelenski: Herson’da Kızılhaç yardım merkezi vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya’nın Herson’a yönelik saldırısı sırasında Kızılhaç tıbbi yardım merkezinin vurulduğunu ve 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

16 Aralık 2022 Cuma 12:09
Zelenski: Herson’da Kızılhaç yardım merkezi vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında dün Rusya’nın Herson’a yönelik saldırısı sırasında Kızılhaç tıbbi yardım merkezinin vurulduğunu ve 1 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Ölen kadın sağlık görevlisiydi, bir gönüllüydü. Yakınlarına baş salığı diliyorum. Bugünün başından beri Rusya Herson’u 16'dan fazla kez fazla bombaladı, sadece bir günde!” dedi.

Harkiv’in bölgelerinin de bombaladığını ve Donbas’ta da Rus saldırılarının devam ettiğini ifade eden Zelenski, “İşgalciler herkesi ve sahip oldukları her şeyi saldırı için kullanıyorlar. Ordumuzu yenemiyorlar. Bu yüzden savunma için kullanılabilecek hiçbir bina, hatta duvar bile kalmaması için her kasabayı ve köyü fiziksel olarak yok ediyorlar. Bunu durdurmanın tek yolu, Rus teröristleri adım adım Ukrayna topraklarından çıkarmak ve Rusya üzerinde baskı kurmaya devam etmektir” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşHersonKızılhaç Yarım Merkezi
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