Zelenski, Herson’da bayrak törenine katıldı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun kontrolü geri aldığı Herson kentinde bayrak törenine katıldı.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Zelenski’nin Herson kent merkezinde bayrak törenine katıldığı ifade edildi. Zelenski, “Bu, kalbimi ve ruhumu ısıtıyor. Herson bölgesini Ukrayna’ya kazandırdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi, devletimizi, bayrağımızı iade ediyoruz” dedi. Kentte birçok yerleşim yerinin hasar gördüğünü ve altyapının yok edildiğini belirten Zelenski, “İşte Rusya Federasyonu bizim ülkemizde bunu yaptı, öldürebileceğini tüm dünyaya gösterdi. Ama hepimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Ulusal Muhafızlarımız, istihbaratımız Ukrayna'yı öldürmenin imkansız olduğunu gösterdik” dedi.



Ukrayna bayrağı, Herson Bölgesel Devlet İdaresi binasının yakınında dikildi.