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Zelenski: Elektrik kullanımında daha dikkatli olmalıyız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın hedefinin Ukrayna enerji altyapısı olduğunu ifade ederek, halka elektrik kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

23 Ekim 2022 Pazar 11:16
Zelenski: Elektrik kullanımında daha dikkatli olmalıyız

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın son bir haftada düzenlediği saldırıların enerji altyapısına yönelik olduğunu belirtti. Zelenski, “Teröristlerin asıl hedefi enerji. Bu nedenle bilinçli olarak elektrik tüketimi konusunda lütfen eskisinden daha dikkatli olun. Devletimizin enerji endüstrisinin istikrarı, Ukrayna'nın her şehrine ve bölgesine bağlı” dedi. Sabah ve akşamları elektrik kullanımının yoğunluğuna dikkat çeken Zelenski, “Özellikle sabah ve akşam yoğun tüketim saatlerinde lütfen çok fazla elektrik kullanan cihazların kullanımını sınırlayın” dedi.

“BİZİ DURDURAMAYACAKLAR”

Zelenski, Rusya’nın saldırılarının Ukrayna ordusunu durduramayacağını belirterek, “Şunu vurgulamak istiyorum; teröristlerin saldırıları ordumuzu durduramaz. Rus propagandacıları, altyapımıza ve insanlara yönelik bu terörün ordumuzun aktif eylemlerini bir şekilde yavaşlatabileceğini veya savunmamız için bazı zorluklar yaratabileceğini söylerken yalan söylüyorlar. Ukraynalılar birleşti ve Rusya'nın bu savaşı kazanma şansının olmadığını kesin olarak biliyorlar. Savunma güçlerimiz, ülkeyi savunmak için ihtiyaç duydukları her şeyi alıyor ve her gün ileriye doğru ilerliyor” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşSaldırıUkrayna Devlet BaşkanıVolodimir ZelenskiElektrikEnerji
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