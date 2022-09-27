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Zelenski: Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef

27 Eylül 2022 Salı 14:41
Zelenski: Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna-Rusya savaşında sahadaki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, durumun özellikle Donetsk bölgesinde zor olduğunu belirterek, “Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef olduğundan, şu anda bir numaralı hedefimiz burada” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski günlük ulusa sesleniş konuşmasında, durumun özellikle Donetsk bölgesinde zor olduğunu belirterek, “Düşman faaliyetlerini engellemek için her şeyi yapıyoruz. Donbas işgalciler için hala bir numaralı hedef olduğundan, şu anda bir numaralı hedefimiz burada. Rusya'nın Donetsk bölgesindeki sürekli taarruz girişimleri, kesinlikle kendi askerlerinin en küçümseyici cinayetlerinden biri olarak savaşlar tarihine geçecektir. Bunu gördüğümüzde, bu taarruzları gördüğümüzde, bir kez daha Rus seferberliğinin, karadaki komutanlara sürekli bir ‘ölmeye gönderilen askerler’ sağlamaya yönelik bir girişim olduğuna ikna oluyoruz. Basitçe, Rus seferberliği başka bir anlam ifade etmiyor” şeklinde konuştu.

“RUSYA SADECE YENİLGİSİNİ GECİKTİRİYOR”

Zelenski, Rusya’nın sadece yenilgisini geciktirdiğini ifade ederek, “Ne yazık ki, Rus toplumu, Rus hükümetinin kendi halkına yönelik vahşetinin henüz farkında değil. Ancak her Rusya vatandaşının kendi devletinin onu en önemli şeyden yani yaşam hakkından mahrum ettiğini anlaması için her şeyi yapmalıyız” dedi.

"KIŞA HAZIRLIK İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ”

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile bir toplantı yaparak, bu ayki uluslararası faaliyetlerin ve ortaklarla yaptıklarını temasların sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade eden Zelenski, “Devlet, ne kadar zor olursa olsun, tüm sosyal yükümlülüklerini yerine getiriyor. İşgalcilerden kurtarılan topraklarda normal hayata geri dönmek için ‘Hızlı İyileşme’ kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. Kış dönemine hazırlık için gerekli adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY ÖZEL ULUSLARARASI MAHKEMEDİR”

Öte yandan Başkanlık Ofisi’nden önemli bir siyasi ve diplomatik etkinliğin gerçekleştiğini belirten Zelenski, Rusya'yı Ukrayna’ya karşı saldırı suçundan dolayı cezalandıracak bir Özel Uluslararası Mahkemenin kurulmasına ilişkin projenin, Ukrayna’nın ortağı olan 30 devletin büyükelçilerine sunulduğunu bildirdi. Zelenski, “Mevcut uluslararası hukuki araçların yeterli olmayışı Rusya’yı bu suçtan yargılamayı zorlaştırıyor. İhtiyaç duyulan şey Özel Uluslararası Mahkemedir. Bu proje üzerinde çok detaylı ve titizlikle çalışıyoruz. Hiç şüphem yok mahkeme gerçekleşecek. Ukrayna'ya ve Avrupa'daki özgürlüğe karşı bu canice savaşı başlatan herkes hesap verecek” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiDonbas
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