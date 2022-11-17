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Zelenski, Dnipro'daki füze saldırısının görüntüsünü paylaştı

17 Kasım 2022 Perşembe 13:55
Zelenski, Dnipro'daki füze saldırısının görüntüsünü paylaştı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, mesajlaşma uygulaması Telegram hesabından bugün Dnipro'ya yapılan füze saldırısının görüntüsünü paylaştı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri, Salı günü Rusya tarafından yapılan yoğun füze saldırılarıyla ilgili açıklama yapmış, Ukrayna’ya 96 füze ve 10’dan fazla dronla saldırı yapıldığını ancak hava savunma sisteminin 75 seyir füzesini, 2 güdümlü füzeyi, 10 Shahed dronunu, bir Orion ve bir Orlan-10 dronunun düşürüldüğünü duyurmuştu.

Füze saldırıları sırasında Polonya'ya düşen füzeyle ilgili Rusya Savunma Bakanlığı dün "Yüksek hassasiyetli saldırılar, yalnızca Ukrayna'da bulunan ve Ukrayna-Polonya sınırına 35 kilometreden daha yakın olmayan hedeflere başlatıldı" açıklamasını yapmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiDniproFÜZE SALDIRISI
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