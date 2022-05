Zelenski'den Zafer Günü mesajı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında yayınladığı mesajda, Nazizm ile mücadele eden Ukraynalıları anarak, Rusya’nın işgalini, "Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır” şeklinde değerlendirdi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zafer Günü kapsamında yayınladığı mesajında, Ukraynalı filozof Hryhorii Skovoroda’nın 'Sinsi bir düşmandan daha tehlikeli bir şey yoktur, ama sahte bir arkadaştan daha zehirli bir şey yoktur' sözlerini hatırlatarak, “24 Şubat’ta sahte bir arkadaş Ukrayna’ya savaş açınca bu gerçeği anladık. Bu iki ordunun savaşı değil, bu iki dünya görüşünün savaşıdır. Skovoroda Müzesi'ni bombalayan ve füzelerinin felsefemizi yok edebileceğine inanan barbarların yürüttüğü bir savaş. Bu onları rahatsız ediyor. Onları korkutuyor. Bunun özü, kendi yollarına sahip özgür insanlar olmamızdır. Bugün bu yolda savaşıyoruz ve kimseye topraklarımızdan bir parça bile vermeyeceğiz” dedi.



"ATALARIMIZIN YAPTIKLARINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Bugün Nazizm’e karşı Zafer Günü’nün kutlandığını ifade eden Zelenski, Nazizm ile mücadele eden Ukraynalıları anarak, “8 milyondan fazla Ukraynalının öldüğü İkinci Dünya Savaşı'nda atalarımızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Her beş Ukraynalıdan biri eve dönmedi. Toplamda, savaş en az 50 milyon can aldı. ‘Tekrar edebiliriz’ demiyoruz çünkü sadece bir deli 2194 günlük savaşı tekrarlamak isteyebilir. Bugün Hitler rejiminin korkunç suçlarını tekrarlayan, Nazi felsefesini takip eden, yaptıkları her şeyi kopyalayan bir deli” ifadelerini kullandı.



"ZAFER GÜNÜ'NDE, YENİ BİR ZAFER İÇİN SAVAŞIYORUZ"



Geçmişte milyonlarca Ukraynalının Nazizm'e karşı savaştığını, zorlu ve uzun bir yolculuktan geçtiğini ifade eden Zelenski, “Kimseye tarihimizden tek bir parça bile vermeyeceğiz. Hitler karşıtı koalisyondaki diğer uluslarla birlikte Nazizm'e karşı galip gelen atalarımızla gurur duyuyoruz ve kimsenin bu zaferi ilhak etmesine izin vermeyeceğiz, sahiplenmesine de izin vermeyeceğiz. Nazizm'e karşı Zafer Günü’nde yeni bir zafer için savaşıyoruz. Farklı savaşlardan geçtik, ama hepsinin sonu aynıydı. Toprağımıza mermi ve bombalar ekildi, ancak hiçbir düşman burada kök salamadı. Düşman savaş arabaları ve tanklar tarlalarımızdan geçti ama meyve vermedi. Düşman okları ve füzeleri göklerimizde uçuştu ama mavi gökyüzümüze kimse gölge düşüremeyecek. Özgür ruhumuzu bağlayacak hiçbir pranga yoktur. Özgür topraklarımızda kök salabilecek hiçbir işgalci yok. Özgür insanlarımıza hükmedebilecek hiçbir işgalci yoktur. Er ya da geç biz kazanırız” diye konuştu.