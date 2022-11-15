Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Didim'de eğitim ve dinlenme tesisi kiraya verilecek
Didim'de eğitim ve dinlenme...
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü alacak
DHMİ, Hava Trafik Kontrolörü...
TPAO 93 işçi alacak
TPAO 93 işçi alacak
Polis Akademisi Başkanlığı 13.000 öğrenci alımı yapacak
Polis Akademisi Başkanlığı 13.000...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 Sözleşmeli Personel alacak
Tapu ve Kadastro Genel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Zelenski, ‘barışın’ formülünü açıkladı

15 Kasım 2022 Salı 14:16
Zelenski, ‘barışın’ formülünü açıkladı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G20 konuşmasının bir özetini Telegram hesabından bu sabah paylaştı. Barış formülü olarak nitelendirdiği açıklamasında Zelenski, “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın” dedi.

Endonezya’nın Bali adasında devam eden G20 zirvesinde liderlere seslenen Zelenski, konuşmasının ardından Telegram hesabından konuşmasının bir özetini ‘barış’ için gerekli ‘formül’ olarak paylaştı. Zelenski, Rusya’ya çağrıda bulunarak “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın” dedi.

‘MİNSK-3 OLMAYACAK’

Barışla anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın güçlerini tekrar toparlamasına izin vermeyeceklerini ifade eden Zelenski, “Rusya'nın imzaladıktan hemen sonra ihlal edeceği Minsk-3 olmayacak” dedi. Zelenski açıklamasına şunları kaydetti;

“İşte Ukrayna'nın önerileri: 1-Radyasyon ve nükleer güvenlik. 2-Gıda güvenliği. 3-Enerji güvenliği. 4-Tüm mahkumların ve sınır dışı edilen kişilerin serbest bırakılması. 5-BM Antlaşması'nın uygulanması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu. 6-Rus birliklerinin geri çekilmesi ve düşmanlıkların durdurulması. 7-Adaletin restorasyonu. 8-Çevre üzerinde yıkıcı etkiye karşı mücadele. 9-Gerginliğin önlenmesi. 10-Savaşın sona erdiğinin teyidi.”

G20 KONUŞMASI

G20 Zirvesi’nde Zelenski, ‘radyasyon ve nükleer güvenlik' maddesiyle ilgili “Rusya, Zaporizhzhia Nükleer Santralimizi her an patlayabilecek bir radyoaktif bombaya dönüştürdü. Radyasyon bulutu nereye gidecek? Belki de AB topraklarına doğru. Belki Türkiye'ye. Belki Ortadoğu'ya” ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORUNU GENİŞLETME TEKLİFİ

Zelenski, gıda güvenliğine değinerek “BM, Türkiye ve diğer ortakların güçlü katılımı sayesinde, birkaç kişinin işbirliğinin birçokları için gıda güvenliğini nasıl geri getirebileceğini gösterdik… İhracatı ayda birkaç milyon ton artırabiliriz. Bunun için tahıl ihracatı girişimini diğer limanlarımıza, özellikle de Mıkolayiv bölgesindeki Mıkolayiv ve ‘Olvia’ limanlarına genişletmeyi öneriyorum” dedi.

Ukrayna’nın enerji altyapısının yüzde 40’nın Rusya’nın füze saldırıları ve İran’ın dronlarıyla yok edildiğini belirten Zelenski, enerji güvenliği için “Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

'11 BİN ÇOCUK RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ'

Ukrayna Devlet Başkanı, ailelerinden kopartılarak Rusya’ya zorla ‘sınır dışı’ edilen 11 bin çocuğu isimleriyle bildiklerini belirtip, savaş esirlerinin serbest kalması konusunda “Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek görmediğimizi belirtmek isterim. Ukraynalı savaş esirlerinin ve siyasi mahkumların tutulduğu kamplara girmek için tam anlamıyla mücadele ettiklerini görmüyoruz. Ne de sınır dışı edilen Ukraynalıların bulunmasına yardım ediyorlar. Bu kendini geri çekme, bir zamanlar saygı duyulan bir örgüt olarak Kızıl Haç'ın kendi kendini yok etmesidir” ifadelerini kullandı.

KARADENİZ'DE 50 BİN YUNUS ÖLDÜ

Savaşın çevreye olan etkisini detaylandıran Zelenski, “Rus saldırganlığı nedeniyle 6 milyon evcil hayvan öldü. 6 milyon! Bunlar resmi rakamlar. Karadeniz'de en az 50.000 yunus öldürüldü” dedi. Savaşın sona ermesinin teyidi için bir belge imzalanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, tahıl koridoru anlaşmalarına dikkat çekerek aynı modelin uygulanabileceğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiG20 Konuşması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Bakanı Kurum: 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız
Çevre Bakanı Kurum: 2030 yılında 500 milyon ton emisyonu azaltmış olacağız
KKTC'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümüne özel belgesel izleyiciyle buluştu
KKTC'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümüne özel belgesel izleyiciyle buluştu
G20 Liderler Zirvesi Endonezya’da başladı
G20 Liderler Zirvesi Endonezya’da başladı
Biden ve Cinping Endonezya’da bir araya geldi
Biden ve Cinping Endonezya’da bir araya geldi
Zelenski, Herson’da bayrak törenine katıldı
Zelenski, Herson’da bayrak törenine katıldı
Çavuşoğlu: Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek
Çavuşoğlu: Teröristler ve onları destekleyenler hesap verecek
Zelenski: Herson hala tehlikeli bölge
Zelenski: Herson hala tehlikeli bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’da
Sullivan: Ukraynalılar olağanüstü bir zafer elde etti
Sullivan: Ukraynalılar olağanüstü bir zafer elde etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول