Zelenski, ‘barışın’ formülünü açıkladı

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, G20 konuşmasının bir özetini Telegram hesabından bu sabah paylaştı. Barış formülü olarak nitelendirdiği açıklamasında Zelenski, “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın” dedi.



Endonezya’nın Bali adasında devam eden G20 zirvesinde liderlere seslenen Zelenski, konuşmasının ardından Telegram hesabından konuşmasının bir özetini ‘barış’ için gerekli ‘formül’ olarak paylaştı. Zelenski, Rusya’ya çağrıda bulunarak “Rusya sözde bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemlerle kanıtlasın” dedi.



‘MİNSK-3 OLMAYACAK’



Barışla anlaşmasıyla ilgili Rusya’nın güçlerini tekrar toparlamasına izin vermeyeceklerini ifade eden Zelenski, “Rusya'nın imzaladıktan hemen sonra ihlal edeceği Minsk-3 olmayacak” dedi. Zelenski açıklamasına şunları kaydetti;



“İşte Ukrayna'nın önerileri: 1-Radyasyon ve nükleer güvenlik. 2-Gıda güvenliği. 3-Enerji güvenliği. 4-Tüm mahkumların ve sınır dışı edilen kişilerin serbest bırakılması. 5-BM Antlaşması'nın uygulanması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve dünya düzeninin restorasyonu. 6-Rus birliklerinin geri çekilmesi ve düşmanlıkların durdurulması. 7-Adaletin restorasyonu. 8-Çevre üzerinde yıkıcı etkiye karşı mücadele. 9-Gerginliğin önlenmesi. 10-Savaşın sona erdiğinin teyidi.”



G20 KONUŞMASI



G20 Zirvesi’nde Zelenski, ‘radyasyon ve nükleer güvenlik' maddesiyle ilgili “Rusya, Zaporizhzhia Nükleer Santralimizi her an patlayabilecek bir radyoaktif bombaya dönüştürdü. Radyasyon bulutu nereye gidecek? Belki de AB topraklarına doğru. Belki Türkiye'ye. Belki Ortadoğu'ya” ifadelerini kullandı.



TAHIL KORİDORUNU GENİŞLETME TEKLİFİ



Zelenski, gıda güvenliğine değinerek “BM, Türkiye ve diğer ortakların güçlü katılımı sayesinde, birkaç kişinin işbirliğinin birçokları için gıda güvenliğini nasıl geri getirebileceğini gösterdik… İhracatı ayda birkaç milyon ton artırabiliriz. Bunun için tahıl ihracatı girişimini diğer limanlarımıza, özellikle de Mıkolayiv bölgesindeki Mıkolayiv ve ‘Olvia’ limanlarına genişletmeyi öneriyorum” dedi.



Ukrayna’nın enerji altyapısının yüzde 40’nın Rusya’nın füze saldırıları ve İran’ın dronlarıyla yok edildiğini belirten Zelenski, enerji güvenliği için “Rus enerji kaynaklarına fiyat kısıtlamaları getirilmelidir” ifadelerini kullandı.



'11 BİN ÇOCUK RUSYA'YA GÖTÜRÜLDÜ'



Ukrayna Devlet Başkanı, ailelerinden kopartılarak Rusya’ya zorla ‘sınır dışı’ edilen 11 bin çocuğu isimleriyle bildiklerini belirtip, savaş esirlerinin serbest kalması konusunda “Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden destek görmediğimizi belirtmek isterim. Ukraynalı savaş esirlerinin ve siyasi mahkumların tutulduğu kamplara girmek için tam anlamıyla mücadele ettiklerini görmüyoruz. Ne de sınır dışı edilen Ukraynalıların bulunmasına yardım ediyorlar. Bu kendini geri çekme, bir zamanlar saygı duyulan bir örgüt olarak Kızıl Haç'ın kendi kendini yok etmesidir” ifadelerini kullandı.



KARADENİZ'DE 50 BİN YUNUS ÖLDÜ



Savaşın çevreye olan etkisini detaylandıran Zelenski, “Rus saldırganlığı nedeniyle 6 milyon evcil hayvan öldü. 6 milyon! Bunlar resmi rakamlar. Karadeniz'de en az 50.000 yunus öldürüldü” dedi. Savaşın sona ermesinin teyidi için bir belge imzalanması gerektiğini vurgulayan Zelenski, tahıl koridoru anlaşmalarına dikkat çekerek aynı modelin uygulanabileceğini belirtti.