Zelenski: 24 Şubat’tan bu yana 1456 savaş esirini kurtardık

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Parlamentosu’nda yıl sonu konuşması yaptı. Zelenski, Ukrayna’nın 1800 yerleşim yerini geri aldığını ve savaşın başlamasından bu yana 1456 savaş esirinin kurtarıldığını belirtti.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yıl sonu konuşmasında, “Avrupa Birliği'ni birleştiren Ukrayna oldu. Bunun mümkün olduğu ortaya çıktı. Şimdi Avrupa kendini savunuyor. Avrupa krizleri atlatıyor. Bu, Rusya'nın kıtamızı parçalamak için harcadığı tüm kaynaklara rağmen oldu. Ukrayna temeli sağlamlaştırdı. Avrupa Birliği'ni ve tüm özgür dünyayı özgürlük ve barış mücadelesi ile perçinliyor. Bu, dış politikada son bir yıldaki ana başarımızdır” dedi.



“1800 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI, 1456 ESİR KURTARILDI”



Zelenski, Rusya tarafından ele geçirilen 1800 yerleşim yerinin geri alındığını ve 1456 savaş esirinin kurtarıldığını ifade ederek, “Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme hedefi ve Rus esaretinde veya hapishanelerde tutulan tüm Ukraynalıların kurtarılması bizim için önemli. 24 Şubat’tan bu yana 1456 savaş esiri kurtarıldı ancak daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu. Zelenski, savaş nedeniyle ülkeden ayrılan tüm Ukrayna vatandaşlarını evlerine döndürmek için de çalıştıklarını söyledi.



DONBAS VE KIRIM



Zelenski, konuşmasında Kırım ve Donbas’ta hayatın normale döneceğini ifade ederek, “24 Şubat'tan sonra Rus işgalcilerin girdiği toprakları yıkıntılardan yeniden ayağa kaldırmak zorundayız. Aynı şekilde 2014'te hukuksuz bir şekilde işgal edilen Donbas ve Kırım topraklarında da hayatın normale dönmesini sağlayacağız” dedi.