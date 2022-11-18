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Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz

18 Kasım 2022 Cuma 13:37
Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın saldırıları sonrası devam eden elektrik sıkıntısına dair yaptığı açıklamada, “Şu anda çoğu Vinnytsia, Odesa ve Kiev bölgesinde olmak üzere 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın saldırıları sonrası devam eden elektrik sıkıntısına dair açıklamada bulundu. Planlı stabilizasyon çalışmalarına ek olarak acil kapatmaların yaşandığını belirten Zelenski, “Şu anda çoğu Vinnytsia, Odesa ve Kiev bölgesinde olmak üzere 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz. Elektrik tedarikini normalleştirmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.

Konuşmasında Rusya’nın yeni füze saldırılarına da yer veren Zelenski, Dnipro’daki saldırı sonucu onlarca kişinin yaralandığını, saldırıdan etkilenenlere gerekli yardımın sağlandığını ve Zaporijya’da Rus bombardımanı sonucu yıkılan bir konut binasının enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Zelenski ayrıca dün günün ilk yarısında Ukrayna savunma güçlerinin, 6 Rus seyir füzesi ve 5 Shahed düşürmeyi başardığını belirtti.


Finlandiya ve İsveç’e, Ukrayna’ya yeni savunma yardım paketi için teşekkür eden Zelenski, “Bu çok önemli. Devletlerin bu tür her kararı, onları zaferimizin ve gelecekteki barışımızın ortak yaratıcıları yapıyor” dedi.

MH17 DAVASI: 3 KİŞİYE ÖMÜR BOYU HAPİS
 

Öte yandan Zelenski, Ukrayna’nın doğusunda 2014’te Amsterdam – Kuala Lumpur seferini yapan Malezya Hava Yolları’na ait MH17 uçağının, füze atışı sonucu düşürülmesine ilişkin davada Lahey'deki Hollanda mahkemesinin 3 kişiyi ömür boyu hapis cezasına çarptırmasına ilişkin de açıklamada bulundu. Zelenski şöyle konuştu:

“Hollanda'da bugün çok önemli bir karar alındı. 2014'te Malezya'ya ait Boeing'i Donbas semalarında düşüren katiller için ilk cezalar verildi. Üç kişiye müebbet hapis cezası verildi ve bu cezayı çekmeye başlayacakları gün mutlaka gelecektir. Ancak bu karar sadece üç katille ilgili değil. Rusya bu felaket hakkında pek çok yalan söyledi, ancak yine de temel gerçekler belirlendi. Artık failler yargılandı ve daha üst düzeydeki zanlıların da yargılanması için zemin hazırlandı.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZelenskiUkraynaElektriksizlik
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