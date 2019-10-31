Zarif: Suriye'de hukukun egemenliğine giden süreç başlıyor

İRAN -

Sosyal medya hesabından İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Zarif, "Suriye Anayasa Komitesi'nin açılış gecesinde Rus ve Türk Dışişleri Bakanlarıyla ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştüğüm Cenevre'den döndüm. Astana görüşmeleri sayesinde, yıllar süren yıkıcı bir savaştan sonra hukukun egemenliğine giden süreç başlıyor. Önümüzde zorlu bir yol var ancak başka da bir alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.



Zarif, Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye üzerine üçlü görüşme gerçekleştirmişti.