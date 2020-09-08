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Zakharova’dan Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Almanya’dan Rus muhalif Aleksey Navalni’nin durumuna dair net verileri alamadıklarını ifade ederek, “Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var” dedi.

08 Eylül 2020 Salı 08:28
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Zakharova’dan Navalni açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya’nın Almanya’dan, Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni’nin durumu hakkında net bilgi ve veri alamadıklarını ifade etti. Zakharova, “Cevap verilmedi. Ne Rusya Başsavcılığının resmi talebine, ne de Omsk doktorlarımızın itirazları hakkında. Hiçbir şey, sıfır. Senaryonun önceden yazıldığına dair mutlak bir hissiyat var” ifadelerini kullandı. Zakharova, Almanya’nın Rusya’ya bilgi sağlaması gerektiğini vurguladı.

NAVALNİ KOMADAN ÇIKTI

Almanya'nın Berlin şehrinde bir klinikte müşahede altına alınan ve zehirlendiği açıklanan muhalif siyasetçi Aleksey Navalni komadan çıktı. Alman medyasının son dakika gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, Alman doktorların Navalni'nin hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez durumunda iyileşme yaşandığı açıklanmıştı. Öte yandan, Navalni’nin konuşmalara tepki vermeye başladığı ifade edilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaZakharovaNavalniAlmanya
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