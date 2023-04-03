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Zagreb Büyükelçisi Kıran'dan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarına iftar

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan'daki Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarını, büyükelçilik rezidansındaki iftar yemeğinde ağırladı.

03 Nisan 2023 Pazartesi 09:23
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Zagreb Büyükelçisi Kıran'dan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi din insanlarına iftar

Zagreb

İftar programına, Hırvatistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Müftü Aziz Hasanovic ve İslam Birliği Meclisi üyeleri, Caritas Hırvatistan Direktörü Tomislav Glavnik, Kuzey Makedonya Kilisesi Başpiskoposu Kirko Velinski, Zagreb Şehri Yahudi Toplumu Başkanı Ognjen Kraus ve Hahamı Luciano Moshe Prelevic ve diğer konuklar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan iftar programında konuşan Büyükelçi Kıran, sevgi, hoşgörü ve merhamet duygularının en yoğun şekilde yaşandığı ramazan ayı dolayısıyla Hırvatistan'daki din temsilcilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kıran, İslam toplumunun Hırvatistan'da huzur ve barış içerisinde yaşamasının temelini oluşturan, İslam'ın diğer dinlerle kurumsal ve hukuki eşitliğini kabul eden kararın Hırvatistan Parlamentosunca 107 yıl önce kabul edildiğini hatırlatarak, İslamiyet'in eşit bir din olarak tanınmasının 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen törenlere 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiğini kaydetti.

Sisak'ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi ve Camisi'nin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığını dile getiren Kıran, merkezin Hırvatistan'da sevgi, saygı, hoşgörü ve bir arada yaşama kültürünün bir başka simgesi haline geldiğini, Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslam karşıtlığının yükselişte olduğu dönemde Hırvatistan'daki dini eşitlik ortamının umut verici olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıları da güçlü bir şekilde kınadığını aktaran Büyükelçi Kıran, Türkiye'nin İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi her platformda kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Kıran, farklı dinlerin mensuplarının birlikte ve kardeşçe yaşadığı, camilerin, kiliselerin ve sinagogların yüzyıllardır bir arada bulunduğu Türkiye'de, dini inançlara saygı ve hoşgörü mirasına sahip çıkmayı ve iftar sofrasında buluşarak pekiştirilen dostluk ve kardeşliğin, birlik ve beraberliğin daim olması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, deprem sonrasında Türkiye ile büyük bir dayanışma sergileyen Hırvatistan hükümetine ve halkına teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zagreb BüyükelçisiMüslümanHristiyanYahudiIftar
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