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Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı

Yunanistan polis ve istihbaratının, göçmenlere sınır kapısında uygulanan şiddet görüntülerini engellemek için yabancı basın mensuplarına baskı yaptığı öğrenildi. Yunan polis ve istihbarat yetkililerinin yabancı gazetecilerin ofislerine giderek, şiddet görüntülerini haber olarak verilmemesini istediği aksi durumda Yunanistan’da görev yapmalarının zorlaşacağı tehdidinde bulundukları kaydedildi.

05 Mart 2020 Perşembe 16:17
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Yunanistan’dan yabancı gazetecilere “göçmen” baskısı

İSTANBUL - Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınır kapısında bir hafta boyunca gazla, coplarla, plastik ve gerçek mermilerle engelleniyor. Yunan polisinin açtığı ateşle iki göçmen öldü, çocuk ve kadınların da aralarında olduğu çok sayıda göçmen ise yaralandı. Sınır bölgesinden gelen görüntüler tüm dünyanın tepkisini çekerken, Yunanistan polisi ve istihbaratının mültecilere uygulanan şiddet haberlerini engellemek için yabancı gazetelerin temsilcilerine baskı yaptığı öğrenildi.

GÖRMEYİN, GÖSTERMEYİN

Yunan polisi ve istihbaratının ekipler halinde yabancı gazetecileri ofislerinde olaylarla ilgili bilgilendirme adı altında görüşme yaptıkları öğrenildi. Kontrolsüz göç dalgasının Avrupa’yı etkilememesi bu müdahalelerde bulunmak durumunda kaldıkları gerekçesini öne süren Yunanistan polis ve istihbaratının, gazetecilerden yaşanan ölüm ve yaralama olaylarının haberleştirilmemesini istediği kaydediliyor.

GÜVENLİĞİ TEHDİT GÖRÜRÜZ

Çocuk ve kadınların da aralarında olduğu mültecilere yapılan sert müdahaleleri bile haklı gösterme gayretinde olan Yunanistan polisi ve istihbaratı, yapılanların olağan karşılanması gerektiği değerlendirmesi yaptığı ifade edildi. Tüm yayınları takip ettiklerini, Yunanistan’ın güvenliği ve çıkarları için olumsuz haberler görülmesi halinde kasıt aranacağı ve bu durumdaki yabancı medya kuruluşlarının da ülkeden çıkarılmasının dahi söz konusu olabileceği uyarısı yapıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Polis Ve IstihbaratıYabancı GazetecilerGöçmenBaskıYunanistan
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