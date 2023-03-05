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Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem yapıldı

Yunanistan'da öğrenciler, Larissa kentine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Tempi bölgesindeki tren kazasında yaşamını yitirenler için eylem yaptı.

05 Mart 2023 Pazar 18:40
Yunanistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için eylem yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Propilea'dan yürüyüşe başlayan eylemciler, parlamento binasının önünde yere oturarak kazada ölenler için bir dakika sessiz bekledi.
Protesto yürüyüşünün son durağı, özel demir yolu şirketi "Hellenic Train" kurumunun Singru Caddesi'ndeki ofisi oldu.
"Hellenic Train" ofisinin önüne kırmızı boyalarla "katiller" yazan eylemciler ölenlerin hatırasına siyah pano ve siyah balonlar taşıdı.
Eylemciler, hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
“Sessizlik” eylemi olaylı bitti
Parlamento binası önünde düzenlenen “sessizlik” eylemi ise akşam saatlerinde olaylı sonuçlandı.
Sessiz eylemin ardından, bir grup protestocu polise taş ve molotofkokteyli attı. Polis, eylemcilere biber gazı ile karşılık verdi.
Ayrıca kimliği bilinmeyen kişiler Monastiraki Meydanı'ndaki bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı.
Yunan Devlet Televizyonu Ert’in haberine göre, olaylarda 5 polis yaralandı, 4 eylemci gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanTren KazasıProtesto
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