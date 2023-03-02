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Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Yunanistan'da dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

02 Mart 2023 Perşembe 11:36
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Gümülcine

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberinde, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, Sağlık Bakanı Thanos Plevris, ana muhalefet Radikal Sol İttifakı (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras ve Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias kazanın yaşandığı bölgeye giderek durum hakkında bilgi edinmişti.

Yunanistan hükümeti ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Başkent Atina'da, dün, tren kazasını protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

Hellenic Train ofislerinin bulunduğu binanın önünde bir araya gelen binlerce gösterici, "Kaza değil, cinayet" yazılı döviz taşımıştı.

Polis, yerlerini terk etmek istemeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Bugün de Atina ve Selanik'te gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 02.03.2023 11:38
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTren Kazasıölü Sayısı
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