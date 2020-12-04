Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 8
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1331
ALTIN
462.400
DOLAR
7.8013
STERLİN
10.5134
EURO
9.4876
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması kapsamında değil
Kan bağışı hafta sonu kısıtlaması...
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na...
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara davetiye çıkarıyor
Bilinçsizce kullanılan vitamin hapları, hastalıklara...
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

Yunanistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Aralık'a kadar uygulanan genel karantinanın bir hafta daha uzatılacağı belirtildi.

04 Aralık 2020 Cuma 11:07
4 Okunma
Yunanistan'da koronavirüs karantinası bir hafta uzatıldı

YUNANİSTAN - Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgını tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da bir çok ülke karantina süresini uzatma kararı aldı. Yunanistan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7 Aralık'a kadar uygulanan genel karantinanın bir hafta daha uzatılacağı belirtildi.  Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Covid-19 salgınındaki durum ve önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan’da 7 Aralık’a kadar sürmesi öngörülen genel karantina ve 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 14 Aralık saat 06.00’ya kadar uzatılacağını söyleyen Peças, bu kararın salgın yoğunluğunun sürmesi nedeniyle alındığını dile getirdi. Peças, ülkedeki vaka sayılarının azalma ivmesinde olmasına rağmen, bu düşüşün beklediklerinden daha yavaş seyrettiğini söyledi. Mevcut durumda hastanelerden taburcu olanların, yeni yatan hasta sayısından daha fazla olduğunun altını çizen Peças, bununla birlikte özellikle Selanik’in de aralarında olduğu kuzey kentlerdeki hastanelerdeki kapasitenin halen yoğun baskı altında olduğunu vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Karantinası Bir Hafta UzatıldıYunanistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi
ABD istihbaratı: Çin demokrasi ve özgürlüğün en büyük tehdidi
Fransa, Dağlık Karabağ’ı ‘bağımsız devlet’ olarak tanıdı
Fransa, Dağlık Karabağ’ı ‘bağımsız devlet’ olarak tanıdı
Ünlü Rus kimyager Mendeleyev casus çıktı
Ünlü Rus kimyager Mendeleyev casus çıktı
"Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir"
"Virüsler biyolojik silah olarak kullanılabilir"
Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor
Rus lider Putin emir verdi: Rusya'da aşı uygulaması başlıyor
Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı
Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı
İran’ın Rusya Büyükelçisi'nden Fahrizade suikastı açıklaması
İran’ın Rusya Büyükelçisi'nden Fahrizade suikastı açıklaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü
Phizer/BioNTech, EMA’ya başvurdu!
Phizer/BioNTech, EMA’ya başvurdu!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma