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Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını eleştirerek, "Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak" dedi.

Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını eleştirerek, "Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:24
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Yunanistan Başbakanı: Hiçbir kışkırtma cevapsız kalmayacak

LEFKOŞA - Miçotakis, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde, Güney Kıbrıs'taki Yunan Alayı ELDİK'i ziyaret etti. Yunan askerlerine konuşan Miçotakis, “Barış ve uzlaşı istiyoruz. Ancak, uluslararası hukuktan ileri gelen egemenlik haklarımızı koruyacağız. Vurgulamak isterim ki, yalnız değiliz” diye konuştu.

Miçotakis, “Uluslararası hukukun çiğnenmesi ve Kıbrıs (Rum) Münhasır Egemenlik Bölgesi'ndeki yasadışı sondajların, AB-Türkiye ilişkilerini olumsuz etkileyeceği mesajını net biçimde vererek desteğini dile getiren AB ve üye devletleri bizim yanımızdadır” ifadesini kullandı. 

Rum medyası, Miçotakis'in açıklamalarını, “Türkiye’ye yönelik net mesajlar” başlığıyla verdi.

Kiriakos Miçotakis, temaslarının ardından Kıbrıs'tan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Başbakanı Kiriakos MiçotakisTürkiyeDoğu Akdeniz
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