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Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı, Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Aleksis Çipras'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:21
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Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, 5-6 Şubat'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilerek, "Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Başbakanı ÇiprasTürkiye
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