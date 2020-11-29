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Yunanistan ateşle oynuyor

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Adası'nda konuşlu bulunan Ruslara ait S-300 hava ve füze savunma sistemini test etti.

29 Kasım 2020 Pazar 08:56
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Yunanistan ateşle oynuyor

Yunanistan, Girit Atış Poligonu’nda 23-27 Kasım arasında süren tatbikatta, Rusya’ya ait S-300 hava ve füze savunma sistemlerini test etti. Tatbikata, Yunanistan ve Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve ABD'den de askeri personel katıldı. Tatbikatta başta Rus S-300 füzeleri olmak üzere TOR-M1 ve OSA-AK Yönlü Füze (K/B) sertifika atışlarının yanı sıra HAWK, ASRAD ve MANPAD (STINGER) füzeleriyle atışlar yapıldığı belirtildi. Öte yandan, tatbikatta uçaksavar füzeleri, Yunan uçaksavar savunma sistemine entegre edilmiş Rus, Amerikan ve Alman yapımı orta ve kısa menzilli füze savunma sistemleri bir hafta boyunca denenerek ateşlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanS300Girit Adası
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