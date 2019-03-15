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Yeni Zelanda’da iki camide katliam

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni Zelanda’da iki camide katliam

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

15 Mart 2019 Cuma 09:42
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Yeni Zelanda’da iki camide katliam

Yeni Zelenda (DHA) 

Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen silahlı saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

POLİS: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Poli şefi Mike Bush, şu ana kadar 1'i kadın 4 kişinin gözaltına alındığını; ülkedeki tüm camilerin kapatılması için gerekli ikazın yapıldığını söyledi. Polis yetkilisi, hayatını kaybedenler veya yaralı sayısına dair bilgi vermedi.

Medyaya bilgi veren pols yetkilisi saldırganın isminin Brenton Tarrant olduğunu ve yaptığı katliamı canlı olarak sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi. 

İKİ CAMİYE SALDIRI

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. 

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.

ChristChurch’te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, bir kişinin gözaltında olduğunu belirterek 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaCami SaldırıChristchurch
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