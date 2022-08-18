Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.951,87
ALTIN
1.030,74
DOLAR
18,12
STERLİN
21,88
EURO
18,47
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim Üyesi alıyor
Şırnak Üniversitesi 4 Öğretim...
Dokuz Eylül Üniversitesi 8 Öğretim Görevlisi alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi 8...
İstanbul Medipol Üniversitesi 36 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi 36...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yeni Zelanda polisi, bavullardaki çocuk cesetleri gizemini çözmeye çalışıyor

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:20
Yeni Zelanda polisi, bavullardaki çocuk cesetleri gizemini çözmeye çalışıyor

YENİ ZELANDA - Yeni Zelanda polisi, geçen hafta bir ailenin evine getirilen ve aileye ait olmayan iki bavulun içinden çıkan ceset kalıntılarının, ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu duyurdu. Söz konusu bavullar, Auckland kentinde yaşayan bir ailenin evine 11 Ağustos tarihinde bir depolama şirketi tarafından bırakılmış ve aile kendilerine ait olmayan bavullarda insan kalıntılarını keşfedince polisi arayarak ihbarda bulunmuştu.

Yeni Zelanda polis teşkilatından Anna Thompson tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, 11 Ağustos’tan itibaren konuyla ilgili soruşturma yürüttüklerini ve söz konusu bavullardaki ceset kalıntılarının ilkokul çağındaki iki çocuğa ait olduğunu belirtti.  Açıklamada “İlk otopsi sonuçları, bu çocukların geçen hafta bulunmadan birkaç yıl önce ölmüş olabileceğini gösteriyor” denildi.

Polis, adreste yaşayan ailenin olayla bir ilgisi olmadığını belirterek olayın ne zaman, neden ve nasıl olduğunu bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda PolisiBavullardaki çocuk Cesetleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harkiv’de 3 bölgeye saldırı: 10 ölü, 17 yaralı
Harkiv’de 3 bölgeye saldırı: 10 ölü, 17 yaralı
İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması
İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması
Kuraklık, hem çevreyi hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor
Kuraklık, hem çevreyi hem de dünya ekonomisini tehdit ediyor
Zelenski: Rus birlikleri Zaporijya tesisinden derhal çekilmelidir
Zelenski: Rus birlikleri Zaporijya tesisinden derhal çekilmelidir
Putin: ABD, darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
Putin: ABD, darbeler düzenliyor ve iç savaşlar çıkarıyor
Kırım’da ikinci patlama
Kırım’da ikinci patlama
ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi
ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi
Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz
Putin’den Kuzey Kore mesajı: İlişkilerimizi genişleteceğiz
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu, hidroelektrik santralini vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول