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Yakutsk’ta orman yangını

Yakutsk yakınlarında orman yangını çıktı...

09 Ağustos 2020 Pazar 17:35
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Yakutsk’ta orman yangını

Rusya (DHA) 

Rusya’nın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk yakınlarındaki bir köyde orman yangını çıktı. Köylüler, şiddetli yangından kaçmak için nehirdeki teknelere sığındı. 

Rusya'nın kuzeyindeki Svatay köyünde meydana gelen orman yangınında köylüler, çareyi Alazeya Nehri'ne kaçmakta buldu. Uzun süredir devam eden yangınlar söndürülemeyince, yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Sert esen rüzgarlarında beslediği yangın, dünyanın en yaşlı ağaçlarının da bulunduğu ormanı küle döndürdü. Köyün yakındaki Yakutsk şehri dumanlarla kaplanırken, vahşi yaşamdaki hayvanlar küle döndü. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin Svatay köyüne elektrik veren dizel jenaratöre ulaşmasından endişe ediliyor. Yangının sebebinin araştırıldığı söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YakutskOrman Yangını
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