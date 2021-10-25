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WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki ısı tutucu sera gazlarının, 2011-2020 ortalamasının üzerindeki yıllık artış oranıyla ‘geçen yıl bir kez daha yeni bir rekora’ ulaştığını açıkladı. Örgüt, bu şekilde devam edilmesi halinde Paris Anlaşması hedeflerinin tehlikeye gireceğini belirtti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 16:18
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WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı

WMO, en önemli sera gazı olan karbondioksit (CO2) konsantrasyonun 2020 yılında milyonda 413,2 parçaya ulaşarak rekor bir seviyeye geldiğini ve bunun sanayi öncesi seviyeden yüzde 149 fazla olduğunu belirtti. Diğer sera gazlarından metan, yüzde 262 ve nitröz oksit yüzde 123 ile 1750 yıllarındaki düzeyden daha yüksek seviye ulaştı. Bilim insanları, 1750’li yıllar öncesini yani sanayi öncesi yıllardan itibaren insan faaliyetlerinin dünyanın doğal dengesini bozmaya başladığı yıllar olarak adlandırıyor. 

ŞU ANDA SIFIR OLSA BİLE ETKİSİ ONYILLARCA DEVAM EECEK

WMO, emisyonlar devam ettiği sürece, küresel sıcaklığın yükselmeye devam edeceğini ifade etti. CO2'nin uzun ömrü göz önüne alındığında, emisyonlar hızla net sıfır seviyesine bile düşürülse halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi birkaç on yıl boyunca devam edecek. Artan sıcaklıkların yanı sıra bu durum, geniş kapsamlı sosyoekonomik etkilerin eşlik ettiği yoğun ısı ve yağış, buzların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi ve okyanus asitlenmesi gibi daha fazla sonuçları olacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji ÖrgütüWmoSera Gazı
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