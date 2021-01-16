Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 2
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1524
ALTIN
438.496
DOLAR
7.4448
STERLİN
10.1366
EURO
9.0064
12 sözleşmeli personel alınacak
12 sözleşmeli personel alınacak
SGK’dan gayrimenkul satışları
SGK’dan gayrimenkul satışları
Jeotermal saha kiralanacak
Jeotermal saha kiralanacak
77 sözleşmeli personel alınacak
77 sözleşmeli personel alınacak
Belediyeden kiralık daireler
3 yıllığına kiralık daireler
İş fırsatları için hemen tıkla!

WhatsApp’tan ‘veri paylaşma zorunluluğu’ açıklaması

Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan yapılan açıklamada, kullanıcılara getirilen veri paylaşım zorunluluğu tartışmaları üzerine, hesapların 8 Şubat’ta silinmeyeceği bildirildi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
3 Okunma
WhatsApp’tan ‘veri paylaşma zorunluluğu’ açıklaması

ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook’a bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan veril paylaşma zorunluluğu konusunda yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıklandı. Yapılacak değişikliklerin daya iyi anlatılabilmesi için bu tarihin 15 Mayıs’a ertelendiği aktarıldı.

GÜNCELLEME KARARI TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

WhatsApp’ın geçen haftalarda kullanıcı sözleşmesinde değişikliğe gitme ve veri paylaşım zorunluluğu kararı, kullanıcıların tepkisin çekmişti. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına alternatif arayışı içerisine girerek Telegram adlı uygulamayı indirmeye başladı. Telegram’dan yapılan açıklamada, 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtilmişti. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’in dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
WhatsAppFecebookVeri Paylaşımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor
Rusya Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilme sürecini başlatıyor
Kovid-19 aşısı 50 yaş üzeri İngiliz tatilcilere umut oldu
Kovid-19 aşısı 50 yaş üzeri İngiliz tatilcilere umut oldu
Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye'ye teşekkür mesajları
Savaş mağdurlarından kalıcı konutlar için Türkiye'ye teşekkür mesajları
Joe Biden "Amerikan Kurtarma Planını" açıkladı
Joe Biden "Amerikan Kurtarma Planını" açıkladı
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem: 8 ölü
Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi Alpler'de devreye girdi
Dünyanın ilk yüksek rakımlı yüzer güneş enerjisi Alpler'de devreye girdi
İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi
İran'dan Hint Okyanusu'nda gövde gösterisi
'Trump'ın azli' maddesi ikinci kez kabul edildi
'Trump'ın azli' maddesi ikinci kez kabul edildi
DSÖ ekibi Vuhan'da
DSÖ ekibi Vuhan'da

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma