Washington’daki gösterilerde sosyal mesafe kalmadı

Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Washington

Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde yüzbinlerce kişinin katıldığı protestolar sürüyor. Başkent Washington DC'deki gösterilere yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Sabah saatlerinde ABD Kongresinde başlayan protestolarda göstericiler 8 dakika 47 saniye yere yatıp sessiz kaldı.

Bu süre polisin Floyd’u yere yatırdığı, ardından ölümüne neden olduğu gözaltı süresiydi. Polis, FBI, Ulusal Muhafızlar ve Gizli Servisin yanı sıra çeşitli askeri ve sivil gücünün görev yaptığı Washington DC sokaklarında, Beyaz Saray'ın karşısındaki güvenlik çemberi de bir sokak ileri taşındı.

Sıcak havaya rağmen erken saatlerde Beyaz Saray yakınlarında toplanan kalabalık sık sık şarkı söyleyip slogan atarken tam karşılarında çevik kuvvet ve askeri polisten bir duvar vardı. Gösteri sırasında protestoculardan birinin yanında getirdiği hoparlörden Michael Jackson’ın polis şiddetini protesto temasını işleyen “They Don’t Care About Us” şarkısının yükselmesi dikkat çekti.

Gece ilerleyen saatlerde kalabalık dağılırken 23.00’de sokağa çıkma yasağı başlamasına rağmen ayrılmayan bazı protestocular oldu. Ancak daha önce de olduğu gibi ABD Ulusal Muhafızları ve polis tarafından göstericilere herhangi bir müdahale ya da gözaltı olmadı.

Vali Cuomo NYPD'den özür diledi

Öte yandan salı akşamı yaşanan şiddet ve yağma olayları nedeniyle New York Polis Departmanı (NYPD) ve Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu sert şekilde eleştiren New York Valisi Andrew Cuomo’nun NYPD’den özür dilediği belirtildi.

Salı gecesi yaşanan şiddet ve yağmalamalarda en az 280, bir önceki gece ise yaklaşık 700 kişi gözaltına alınmıştı.

Vali Cuomo ve Belediye Başkanı de Blasio, pazartesi ve salı gecesi Manhattan, Brooklyn ve Bronx’taki işyerlerine yönelik yaşanan yağmalamalarla ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı

Floyd’u öldüren polis memurlarının davasında önemli gelişme

George Floyd’un ölümüne neden olan polis memuruna 2. dereceden cinayet suçlaması yöneltilecek

44 yaşındaki polisin, Floyd’a müdahalesinin kaydedildiği görüntülerde 8 dakikadan fazla bir süre Floyd’un nefes alamadığını söylemesine rağmen dizini çekmediği ve ölümüne neden olduğu olay sonrası protestolar devam ediyor.

Floyd'u öldüren polise 2. dereceden cinayet suçlaması yöneltilecek, daha önce 3. dereceydi. Ayrıca, diğer 3 polis de cinayete yardım etmekle suçlanacaklar.

Minnesota eyaletinin Senatörü Amy Klobuchar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘Minnesota Başsavcısı Keith Ellison,George Floyd’un cinayetine sebep olan Derek Chauvin aleyhindeki suçlamaları 2. dereceye çıkarıyor ve diğer 3 polisi de cinayetle suçluyor. Bu, adalet için önemli bir adım’ ifadelerini kullandı.

Emniyette 19 yıldır çalışan polis memuru Chauvin’in ise ‘suç’ dosyası oldukça kabarık. Duruşması 8 Haziran’a ertelenen polis 18 defa şikâyet edilmiş ancak yaptırım uygulanmadığı ortaya çıktı.

"İsyan Yasası'nın devreye sokulmasını desteklemiyorum"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ülkede devam eden protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nın devreye sokulmasına destek vermediğini açıkladı.

Pazartesi günü Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile ABD Başkanı Donald Trump'ın arkasında yürüyerek protestolarda yakılan St. John Kilisesi'ne gitmesi ve başkent Washington üzerinde askeri helikopterlerin alçak uçuş yapması dolayısıyla eleştirilen Bakan Esper, kameraların karşısına geçti.

Amerikan ordusunun olaylara müdahil olmasına ilişkin tartışmalara değinen Esper, Ulusal Muhafızların siyasi otoriteye destek vermesinin daha uygun olduğunu ve askerin sadece son çare olarak kullanılması gerektiğini söyledi.

Esper, "Asker ancak çok acil ve zor durumlarda kullanılabilir.

Biz şu anda o zor durumlardan birinde değiliz. İsyan Yasası'nın devreye sokulmasını desteklemiyorum." diye konuştu.

1807 yılında çıkarılan İsyan Yasası, kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması durumunda iç karışıklılara karşı ordu kuvvetlerinin sokağa çıkmasına imkân veriyor.

Eleştirilere de yanıt verdi

Pazartesi günü Beyaz Saray'a brifing vermek için gittiklerini dile getiren Esper, Trump'ın konuşmasından sonra St. John Kilisesi'ne gideceklerini bildiğini ancak nasıl gideceklerini bilmediğini ifade etti.

Bakan Esper,"Bizim, Orgeneral Milley ile amacımız, Ulusal Muhafızları da ziyaret etmek ve teşekkür etmekti. Başkan Trump da bunu yapmak isterdi." dedi.

O gün eleştirilere neden olan birkaç konuya da dikkati çeken Esper şunları kaydetti:

"Birincisi, haber yapıldığı gibi Ulusal Muhafızlar, (Trump'a yol açmak için) göstericilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmadı. İkincisi, muhafızlara, bir tür yıldırma amacı için değil, kendi güvenlikleri için miğfer ve diğer koruyucu kıyafetleri giyme emri verildi. Üçüncüsü, Genelkurmay Başkanı Milley ve komutanlar kamuflaj giymişlerdi çünkü bir komuta merkezinde veya sahadaki askeri ziyaret ederken bu kıyafeti giymeleri daha uygundur. Dördüncüsü, dün öğle saatlerine kadar Ulusal Muhafızlara bağlı bir askeri helikopterin Washington DC'deki bir sokak üzerinde alçak uçuş yaptığından haberim yoktu. Haber aldıktan sonra yarım saat içinde Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliğine soruşturma için talimat verdim."

Esper, Pentagon'u siyasetin dışında tutmaya çalıştığını belirterek, Kuvvet Komutanlarının kendi kuvvetleri içinde Amerikan tarihi ve sorunlarını konuşmasına destek verdiğini söyledi.