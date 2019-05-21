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Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!
'En iyi üniversiteler arasında olacağız'

Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!

Rektör Vatanartıran '20 yıl içerisinde en iyi üniversiteler arasında olacağız'

Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!

Rektör Vatanartıran '20 yıl içerisinde en iyi üniversiteler arasında olacağız'

21 Mayıs 2019 Salı 12:00
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Washington Bay Atlantic University’de mezuniyet heyecanı!

Washington

ANIL SURAL


Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan ilk ve tek Türk kökenli üniversite, Bay Atlantic University dördüncü dönem mezunlerını verdi.

ABD yasalarına göre kurulan ve akreditasyonu bulunan Washington DC’deki Türk kökenli Bay Atlantic University’de mezuniyet coşkusu yaşandı.


Bahçeşehir Eğitim Kurumları'nın 2013 yılında ABD’nin başkenti Washington D.C.'de açtığı Bay Atlantic University (BAU) dördüncü mezunlarını verdi. Törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, iş insanları ve gazeteciler katıldı.


BAU Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanartıran, üniversitenin dördüncü dönem mezunu verdiklerini, sadece öğrencilerin değil üniversitenin de kendini geliştirerek bölgede isminden söz ettirdiğine değindi. Rektör Vatanartıran ‘Türkiye’deki Bahçeşehir Üniversitesi’nin 21 yılda dünyadaki en iyi 300 üniversite arasında yer alıyor. Biz Washington Bay Atlantic Univesity olarak 20 yıl içerisinde dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alacağına söz veriyoruz. Bunun için çok çalışacağız’ açıklamasını yaptı.


BAU Rektörüa ayrıca: ‘Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, Büyük Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı, Veri Bilimi ve Bilgi Teknolojileri Lisans Programı gibi yeni yüksek lisans ve lisans programları da açmaya başladık’ ifadelerini kullandı.


Mezunları kutlayan BAU Rektörü iş hayatında başarılar diledi.


Yücel ‘Bugünün dünyasına değil yarının dünyasına hitap ediyoruz.’


Bay Atlantic University Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel Türkiye’den mezunlarımızı kutlamak için geldiğini söyledi. Yücel ‘Size güle güle demeye gelmedim. Yeni dünyada birlikte nice güzel işler yapmak istediğini söylemek için geldim. Üniversitenin büyümesi ve yetişmesi gurur verici. Büyük bir iddiayla Washington’dayız ve kaliteden asla ödün vermiyoruz’ ifadelerini kullandı.


Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel ayrıca ‘Dünyanın en iyi üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 3. Nesil üniversite kavramı önemli. Biz kampüslere para harcamayacağız, öğrenci ve akademisyenlere yatırım yapıyoruz. Bugünün dünyasına değil yarının dünyasına hitap ediyoruz. Çok iyi eğitimler aldınız. Eğitimde imkansızlık yoktur. Mezunlarımızı kutluyor hepsine başarılar diliyorum’ açıklamasını yaptı.

2014 yılında kurulan Washington Bay Atlantic Üniversitesi’nin Lisans ve Yüksek Lisans alanlarından mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington

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