Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
Denizlispor'un tercihi yine Polonyalı kaleci
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs...
Kızılay’dan, Merih Demiral’a teşekkür
Kızılay’dan, Merih Demiral’a teşekkür
Dolar 6.88 lira
Dolar 6.88 lira
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde internet üzerinden günlük tutan Fang Fang (64), yetkililerin virüsün insandan insana bulaşmadı yalanını söylediğini ifade etti. Fang’in koronavirüsle ilgili tuttuğu günlüklerin internet ortamında engellendiği belirtildi.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 12:21
0 Okunma
Vuhan'da yaşayan Çinli yazardan itiraf

ÇİN - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da yaşayan ve internet üzerinden salgına ilişkin gördüklerini ve duyduklarını yazan Fang, salgının başladığı dönemlerde yetkililerin, virüsün ‘insandan insana bulaşmadığını’ söylediğini öne sürdü. İngiliz medyasına konuşan Fang, salgının bulaşıcı olduğunu ilk olarak Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen olan kardeşinin söylediğini ifade etti. Fang Fang, “Şimdi geçmişi düşündüğümde, virüsün bulaşıcı olduğunu ilk olarak bana en büyük kardeşim söyledi. Kendisi Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretmen. Bana, ‘Vuhan'da Bilinmeyen Kökenli Virüs Şüphesi’ başlıklı bir makale yolladı” dedi. Makaleyi okumadan önce yetkililerin virüse ilişkin, “İnsanlar arasında bulaşıcı değil. Kontrol edilebilir ve önlenebilir” dediğini belirten Fang, “Bunu duyduğumuzda rahat bir nefes almıştık. Ancak bize yalan söylediler” ifadelerini kullandı.


‘ÇİN DİĞER ÜLKELERDEN FARKSIZ DURUMDA’


Çinli göğüs hastalıkları uzmanı ve eski Çin Tabipler Birliği Başkanı Dr. Zhong Nanshan, ABD medyasına yaptığı açıklamada, “Şu anda Çinlilerin çoğunluğu hala bağışıklık eksikliği nedeniyle Covid-19 enfeksiyonuna karşı hassas. Büyük bir sorunla karşı karşıyayız, şu anda yabancı ülkelerden daha iyi durumda olduğumuzu düşünmüyorum. Herşey göstermelik” dedi.


FANG’İN GÜNLÜĞÜ ENGELLENDİ


Nankin kentinde doğan ve 2 yaşında Vuhan’a taşınan Fang, günlüğünü Çin’de yaygın olarak kullanılan sosyal medya ağları Weibo ve WeChat’te paylaştı. Ancak söz konusu günlük silindi. Fang, sahip olduğu diğer sosyal medya hesaplarının silindiğini; Weibo’daki hesabının ise karantina sürecinde 2 ay boyunda askıya alındığını aktardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fang FangVuhanÇinli Yazardan ItirafKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'deki yangın kontrol altına alındı
KKTC'deki yangın kontrol altına alındı
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 926 yeni koronavirüs vakası
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
KKTC'DEKİ YANGIN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI
KKTC'DEKİ YANGIN ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPÜSÜ'NE SIÇRADI
İngiltere’de testlerin %30’u yanlış olabilir
İngiltere’de testlerin %30’u yanlış olabilir
KKTC’de korkutan yangın
KKTC’de korkutan yangın
Hafter, 1000 Libya Dinarı'na çocuk asker ordusu kurdu
Hafter, 1000 Libya Dinarı'na çocuk asker ordusu kurdu
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
Çin’in İsrail Büyükelçisi ölü bulundu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı