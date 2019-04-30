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Venezuela’da askeri darbe girişimi! Guaido'dan 'Sokağa çıkın' çağrısı

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodríguez, ‘küçük bir askeri grubun’ darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sokağa çıkarak darbeci askerlere destek veriyor.

Venezuela’da askeri darbe girişimi! Guaido'dan 'Sokağa çıkın' çağrısı

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodríguez, ‘küçük bir askeri grubun’ darbe girişiminde bulunduğunu duyurdu. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido da sokağa çıkarak darbeci askerlere destek veriyor.

30 Nisan 2019 Salı 19:08
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Venezuela’da askeri darbe girişimi! Guaido'dan 'Sokağa çıkın' çağrısı

Venezuela (DHA)

Rodríguez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Altamira’da konuşlanan küçük askeri bir grubun darbe girişimini önlemek adına çalışmalarımızın sürdüğünü Venezuela halkına duyuruyoruz. İnsanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz” dedi.

GUAİDO, HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Twitter üzerinde yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayınladı. Guaido, "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi" dedi.

Guaido ve darbecilerin işaret olarak ‘mavi bant’ kullanmakta oldukları dikkat çekti. Guaido mavi bandı sağ koluna takarken, bazı darbeci askerlerin bant ile yüzlerini kapatmaya çalıştıkları görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VenezuellaAskeri Darbeönce VatanGuaido
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