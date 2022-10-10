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Venezuela heyelan felaketi: 25 ölü, 52 kayıp

10 Ekim 2022 Pazartesi 15:55
Venezuela heyelan felaketi: 25 ölü, 52 kayıp

VENEZUELA - Venezuela'nın başkenti Caracas'ın güneyindeki Las Tejerias kentinde sağanak yağışlar sebebiyle cumartesi gecesi meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 25 olduğu belirtildi. Yetkililer, 52 kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Aragua eyaletindeki Las Tejerias kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle El Pato Nehri’nin taştığı ve ortaya çıkan selle birlikte heyelan meydana geldiği ifade edildi. Heyelanda bazı evlerin yıkılarak sürüklendiği belirtilirken acil durum ekiplerinin dünden itibaren kayıp kişileri kurtarmak için çalıştığı açıklandı. Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, sekiz saat içinde bir aylık yağmurun yağdığını ve içme suyu sistemine güç sağlayan su pompalarının sel sularıyla sürüklendiğini belirtti.

Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği heyelan felaketiyle ilgili taziye mesajı paylaşarak “Aragua eyaletindeki Las Tejerías'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, ayrıca Venezuela Hükümetine ve kardeş halkına başsağlığı diliyoruz. Kayıpların sağ salim olduğunu umuyoruz. Düşüncelerimiz LasTejerías ile” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Venezuela Heyelan Felaketi
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