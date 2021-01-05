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Venezuela dijital paraya geçiyor

Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke ekonomisini tam anlamıyla dijital hale getirme planı yaptıklarını duyurdu.

05 Ocak 2021 Salı 16:25
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Venezuela dijital paraya geçiyor

VENEZUELA - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) ekonomi sektöründe yeni dönüşümlere neden oldu.Ekonominin giderek, dijitalleşmeyesine adım atan ilk ülke Venezuela oluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülke ekonomisini tam anlamıyla dijital hale getirme planı yaptıklarını duyurdu. Maduro ise ekonomide dolarizasyonu sonlandırmak için sanal para 'Petro' ve sanal ekonomi ile devam edileceğini açıkladı.

“AMACIMIZ YÜZDE 100 DİJİTAL EKONOMİ”

Maduro açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Fiziksel para ünitelerine karşı bir savaş başlamış vaziyette. Bu sene biz de dijital ekonomiye geçiyoruz. Bu biçimde genişleyerek ekonomimizi geliştireceğiz. Bu sebeple yüzde 100 dijital ekonomi amacı koydum. 2017 senesinden bu yana yüzde 99 kıymet kaybeden Bolivar özgür düşüşte. Enflasyon son 12 ayda yüzde 5 bin 790 seviyesinde. Venezuela’nın sanal parası Petro ise 2018’de yaratılmıştı. Bugün sirkülasyonda olan en büyük Bolivar banknotu ise 50 bin Bolivar. 100 bin Bolivarlık banknotların basımı ise ertelenmiş vaziyette.

DHA

Son Güncelleme: 05.01.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Dijital ParaVenezuela
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