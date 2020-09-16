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Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu

Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uyuşturucu dolu olduğu ileri sürülen bir uçağın güvenlik güçleri tarafından vurularak, düşürüldüğünü açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:18
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Veneuzela duyurdu: Uyuşturucu taşıyan ABD uçağı vuruldu

VENEZUELA - Venezuela ABD'ye kayıtlı olan bir uçağı düşürdüğünü duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Nestor Reverol, ABD’ye kayıtlı uçağı uyuşturucu dolu olduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü ifade etti. Düşürülen uçağa ait enkaz görüntülerini yayınlayan Reverol, büyük miktarda uyuşturucu dolu uçağın Kolombiya’dan Venezuela’nın Zulia eyaletine girdiği sırada vurulduğunu belirtti. Reverol, uçağın Kolombiya’dan yasadışı bir şekilde Venezuela hava sahasına giriş yaparken radar aracılığıyla tespit ettiklerini ifade etti. 


"UÇAK KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"


Uçağın, Machiques de Perija kenti sınırları içinde gizli bir piste yakın bir yerde düşürdüğünü açıklandı. Bakan Reverol olayla ilgili yaptığı açıklamalarda “Uçağın kullanılmaz hale getirildiği” ifadesini kullandı. Venezuela, Kolombiya'ya coğrafi yakınlığı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek için bölgeyi sıkı denetim altında tutuyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Venezuela İçişleri Bakanı Nestor ReverolABDUyuşturucuABD Uçağı Vuruldu
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