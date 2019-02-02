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Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

Aydın Denktaş, vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

Aydın Denktaş, vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

02 Şubat 2019 Cumartesi 14:12
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Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

LEKFOŞA - TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş (86), pazartesi aile mezarlığında toprağa verilecek. Aydın Denktaş, vaziyeti nedeniyle, 34 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği oğlu Raif'in yanına defnedilecek. 

6 ÇOCUĞUN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ

6 çocuk dünyaya getiren Aydın ve Rauf Denktaş çifti; Kıbrıs'ta zorlu mücadele dönemlerinde 3 kez çocuk acısı yaşadı. 1949'da evlenen Denktaş çifti, 1957'de doğan ilk kızları olan Dilek'i, beyin rahatsızlığı nedeniyle 2.5 yaşında kaybetti. Dilek'in ölümünün bir yıl sonrasında ise oğulları Münir hastalandı. İstanbul'da bademcik ameliyatı geçiren 7 yaşındaki Münir, 1958 yılında öldü.

TORUNU DA İNTİHAR ETTİ

İki çocuğunu genç yaşta kaybeden Denktaş ailesi, 1985 yılında büyük oğulları Raif'i trafik kazasında yitirdi. Dönemin önemli siyasi figürlerinden biri de olan Raif, 34 yaşındayken trafik kurbanı oldu. Üç kez evlat acısı yaşayan Aydın Denktaş, eşi Rauf Denktaş'ı da 13 Ocak 2012'de kaybetti. Aydın Denktaş, hayattayken bir de torun acısı yaşadı. Aydın Denktaş'ın ölen oğlu Raif’in, 37 yaşındaki oğlu Can, babasının mezarı başında intihar etti.

16 YAŞINDA EVLENDİ

16 yaşında Denktaş ile evlenen Aydın Denktaş, tam 63 yıl boyunca evli kaldı. Aydın Denktaş, Denktaş ile evliliğini verdiği röportajlarda şöyle anlatmıştı; "Rauf, amcamın oğluydu. Ben doğduğumda İsmet Nenem 'al nişanlını' deyip beni onun kucağına verdi. Yani beşik kertmesi gibi olduk. Çok erken çok küçük yaşta kendimi onun eşi olarak bildim. 12 yaşındayken, İngiltere’ye giderken bana bir nişan takısı takmıştı. ‘Ben gelinceye kadar kimseye söz verme, ben dönüp seninle evleneceğim’ dedi. Yani 12 yaşındayken ben, onun eşi olacağımı biliyordum.” 

'EVİMİN DİREĞİYDİ'

Aydın Denktaş, eşinin ölümü ardından şunları söylemişti; "Evimin lideriydi en başta. Bomboş bir hayatta bıraktı beni. Kendimi bildim bileli beraberdik biz. Doğduğum günden beri. Şimdi bir boşluktayım sanki. Elbette hayat devam ediyor ama benim için anlamını kaybetti. O benim sadece eşim değil, en iyi arkadaşımdı. Beni şımartırdı. Dünya çok tatsız geliyor şimdi.”

DHA

Son Güncelleme: 02.02.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
VaziyetAydın Denktaş
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