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‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ‘Uzay Gücü’nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' kurulmuş olacak.

‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ‘Uzay Gücü’nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' kurulmuş olacak.

22 Şubat 2019 Cuma 10:46
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‘Uzay Gücü', kongrenin onayını bekliyor

Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü’nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti. Ayrıca Trump, ‘Uzay Gücü’nün kurulma amacının uzayda ABD’nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek; “Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı. Ancak Trump’ın bu planının hayata geçmesi için kongrenin onayı gerekli.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpUzay Gücü
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