Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,522.04
ALTIN
556.98
DOLAR
9.61
STERLİN
13.22
EURO
11.15
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Taksi hizmetleri kiraya verilecek
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
100 sözleşmeli personel alacak
100 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
Antalya Havalimanı'nın kapasitesi artıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi

28 Ekim 2021 Perşembe 13:36
10 Okunma
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçından torunun oğlu tespit edildi

ABD - Bilim insanları, ünlü Amerikan Yerli Kabilesi Şefi Oturan Boğa’nın saçı üzerinde yaptıkları 14 yıllık çalışma sonucunda DNA’sını tespit ederek şefin torunun oğlunu teyit etti. Yeni bir teknikle bozulmuş ve az miktardaki saç örneğinden elde edilen DNA sayesinde, Oturan Boğa’nın torununun oğlunun Güney Dakota’da bulunan 73 yaşındaki Ernie La Pointe olduğu doğrulandı.

Dünya çapında Oturan Boğa olarak bilinen ve 19. Yüzyılda ABD’nin yerli topraklarını ele geçirmesine karşı koyan yerli kabilesi Lakota Sioux’un Şefi ‘Tatanka Iyotake’nin saçından elde edilen DNA ile Ernie La Pointe’in ünlü şefin torununun oğlu olduğu doğrulandı.

SAÇ ÖRNEĞİ ÇOK AZ VE BOZULMUŞTU

Cambridge Üniversitesi'ndeki Lundbeck Vakfı GeoGenetics Merkezi’nin yöneticisi Eske Willerslev liderliğindeki bilim insanları, bu çalışmanın daha önce yapılamadığını çünkü Oturan Boğa’nın günümüze kalan saç örneklerinin çok az ve bozulmuş olduğu için DNA elde etmek için yetersiz kaldığını belirtti. Geliştirilen yeni bir yöntem sayesinde, 14 yıl boyunca saç örneği üzerinde çalışıldığı ve sonucunda DNA doğrulaması için yeterli veri elde edildiği ifade edildi.

UZUN ZAMAN ÖNCE ÖLMÜŞ, TARİHİ KİŞİLERİN AKRABALARI BULUNABİLİR

Oturan Boğa’nın az miktardaki saç örneği daha önce ABD’nin başkenti Washington’da Smithsonian Enstitüsü’nde oda sıcaklığında saklanıyordu ve 2007 yılında ünlü şefin soyundan geldiğini açıklayan Ernie La Pointe’e verilmişti. La Pointe, saç örneğinin büyük bir kısmını yerli ritüelinde yakmış ve bilim insanlarına DNA analizi için 4 cm’lik bir bölüm kalmıştı. Bilim insanlarının geliştirdikleri bu yeni yöntemle, uzun zaman önce ölmüş tarihi figürlerin yaşayan akbabaları tespit edilebilecek.

OTURAN BOĞA KİMDİR?

Oturan Boğa, 1876'da Little Bighorn Savaşı'nda ABD’li Yarbay George Custer'ın ordusunu 1500 yerliden oluşan orduyla yendikten sonra topraklarını vermek istemeyen yerli kabilelerin direniş simgesi haline geldi. Ünlü kabile şefi, 1890 yılında ABD hükümetine çalışan kişilerce vurularak öldürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ünlü Sioux Kabilesi Şefi Oturan Boğa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
"Zengin ülkeler sorumluluklarından kaçmayı bırakmalı"
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı
Brezilya Parlamentosu, Bolsonaro’yu 9 suçla itham eden raporu onayladı
WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı
WMO: 2020 yılında sera gazları rekor seviyeye ulaştı
Azerbaycan “Türk Yaşlılar Birliği” 
Azerbaycan “Türk Yaşlılar Birliği” 
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
DSÖ Genel Direktörü: Salgın sona ermekten çok uzak
Danimarka’da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayısı artıyor
Danimarka’da yüksek aşılama oranına rağmen vaka sayısı artıyor
Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı
Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı
CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü
CENTCOM: Üst düzey El Kaide elebaşı öldürüldü
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"
"İlk defa Yapay Zeka Stratejileri üzerinde anlaştık"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma