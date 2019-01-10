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Ünlü iş adamının eşi fidye için kaçırıldı

Norveçli multi milyoner iş adamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

Ünlü iş adamının eşi fidye için kaçırıldı

Norveçli multi milyoner iş adamının eşi Anne-Elisabeth Falkevik Hagen’in fidye için kaçırıldığı ortaya çıktı.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:11
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Ünlü iş adamının eşi fidye için kaçırıldı

Norveç medyası, 31 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kadının fidye için kaçırıldığını duyurdu. Fidyecilerin, iş adamından karısını serbest bırakmak için 9 milyon Euro talep ettikleri bildirildi. Norveç’teki NRK televizyonuna göre, fidyeciler, 9 milyon Euroluk kripto para birimi Monero fidye olarak talep ediyor.

Polis, saldırganların kaçırdıkları kadını öldürme tehditlerine rağmen davayı kamuoyuna duyurma kararını aldıklarını açıkladı. Norveç’teki Kapital ekonomi dergisine göre Tom Hagen’in ülkenin en zenginleri listesinde 172’inci sırada yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Norveçli Multi MilyonerAnne-Elisabeth Falkevik Hagen
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