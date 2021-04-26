Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1366
ALTIN
473.672
DOLAR
8.3014
STERLİN
11.4611
EURO
10.0310
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
TÜBİTAK 70 Proje Personeli alıyor
TÜBİTAK 70 Proje Personeli...
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Son Dakika
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
Medikal gaz satın alınacaktır
Medikal gaz satın alınacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın Açıklaması

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR ve MİRAS VAKFI BAŞKANI GÜNAY EFENDİYEVA'NIN, BIDEN'IN "SOYKIRIM" AÇIKLAMASINA YANITI

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:29
10 Okunma
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın Açıklaması

VHA/BAKÜ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından 1915 olayları ile ilgili 24 Nisan'da yapılan gerçekleri yansıtmayan açıklama şaşırtıcıdır ve önyargılı bir duruş sergilemektedir. Hukuki ya da bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu siyasi açıklama objektif değildir ve çifte standartların bir tezahürüdür. 100 yıl önceki olayların araştırılmadan değerlendirilmesi yanlıştır. Halbuki, Türkiye'nin bu konuda Ortak Tarih Komisyonu kurulmasına yönelik süregelen önerileri defalarca reddedilmiştir. Böyle yapıcı bir teklife karşı çıkmak gerçeklerden kaçmanın bir göstergesidir.
Türkiye, tarih boyunca her zaman yaşananlara yönelik hoşgörü göstermiştir. Bu nedenle de arşivlerin açılması ve analizi önem teşkil etmektedir. 1915 olaylarının değerlendirilmesi tam olarak bu belgelere dayandırılmalıdır. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı sözkonusu açıklamayı haksız ve bölgede barış çağrılarıyla çelişen siyasi bir hata olarak değerlendirmektedir.
Tarih sır saklamaz. Kuşkusuz zaman gelecek, arşivler açılacak, ardından tarihi tahrif eden hükümler, milliyetine bakılmaksızın gelecek nesiller için derin pişmanlıklara neden olacaktır.


Günay Efendiyeva
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı
25 Nisan 2021

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.04.2021 14:39
Anahtar Kelimeler:
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFIGünay EfendiyevaBidenSoykırımAçıklamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Akıncı dönemindeki BM'ye verilen harita ve tutanaklar kayıp
Tatar: Akıncı dönemindeki BM'ye verilen harita ve tutanaklar kayıp
Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı
Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı
Küresel askeri harcamalar 2020'de 2 trilyon dolara yaklaştı
Küresel askeri harcamalar 2020'de 2 trilyon dolara yaklaştı
Rusya'dan yeni füze denemesi
Rusya'dan yeni füze denemesi
ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı
ABD askerleri Afganistan’dan çekilmeye başladı
Azerbaycan'da faaliyet gösteren siyasi partilerden "Soykırım" açıklaması
Azerbaycan'da faaliyet gösteren siyasi partilerden "Soykırım" açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Rusya 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı 
Rusya 'uzay topunun' görüntülerini paylaştı 
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı
ABD Başkanı Biden 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma