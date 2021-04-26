Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın Açıklaması

VHA/BAKÜ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından 1915 olayları ile ilgili 24 Nisan'da yapılan gerçekleri yansıtmayan açıklama şaşırtıcıdır ve önyargılı bir duruş sergilemektedir. Hukuki ya da bilimsel hiçbir dayanağı olmayan bu siyasi açıklama objektif değildir ve çifte standartların bir tezahürüdür. 100 yıl önceki olayların araştırılmadan değerlendirilmesi yanlıştır. Halbuki, Türkiye'nin bu konuda Ortak Tarih Komisyonu kurulmasına yönelik süregelen önerileri defalarca reddedilmiştir. Böyle yapıcı bir teklife karşı çıkmak gerçeklerden kaçmanın bir göstergesidir.

Türkiye, tarih boyunca her zaman yaşananlara yönelik hoşgörü göstermiştir. Bu nedenle de arşivlerin açılması ve analizi önem teşkil etmektedir. 1915 olaylarının değerlendirilmesi tam olarak bu belgelere dayandırılmalıdır. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı sözkonusu açıklamayı haksız ve bölgede barış çağrılarıyla çelişen siyasi bir hata olarak değerlendirmektedir.

Tarih sır saklamaz. Kuşkusuz zaman gelecek, arşivler açılacak, ardından tarihi tahrif eden hükümler, milliyetine bakılmaksızın gelecek nesiller için derin pişmanlıklara neden olacaktır.



Günay Efendiyeva

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı

25 Nisan 2021