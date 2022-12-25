Ukrayna’nın Herson kentine saldırı: 8 ölü

UKRAYNA (DHA)

Ukrayna'nın Herson kentine bugün Rusya tarafından yapılan hava saldırılarında ölü sayısının 8'e yükseldiği yaralıların sayısının ise 58 olduğu belirtildi.

Ukrayna’nın güneyinde bulunan Herson bugün sabah saatlerinde Rusya tarafından hava saldırısına uğradı. Yetkililer hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini belirterek 58 yaralı olduğunu duyurdu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Güçleri saldırıyla ilgili resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada "Rus birlikleri, Herson kentini, Berislavski ve Herson ilçelerinin yerleşim yerlerini uçaksavarlar, havan topları, roket ve namlulu toplarla vurdu" ifadelerini kullandı.