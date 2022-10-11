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Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Zaporijya’da dün gece en az 15 patlamanın meydana geldiğini söyledi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülke genelindeki saldırılar sonucu ölü sayısının 19, yaralı sayısının ise 105 olduğunu bildirdi.

11 Ekim 2022 Salı 10:53
Ukraynalı yetkili Dzheppar: Zaporijya’da dün gece 15 patlama oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, Rusya’nın eğitim kurumları, sağlık merkezleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade ederek, “Rus teröristler bu gece yine Zaporijya’daki altyapı tesislerini roketlerle vurdu. En az 15 patlama tespit edildi. Hedefleri bir eğitim kurumu, bir sağlık merkezi ve konut binalarıydı” dedi.

ÜLKEDE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 12 ayrı bölgede ve Kiev’de düzenlenen saldırılarda can kaybının 19’a yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, 105 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırılar sonucu 30’dan fazla yangın çıktığı, Kiev, Sumy, Lviv, Ternopil ve Hmelnitski’de elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşZaporijyaSaldırıPatlama
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