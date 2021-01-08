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Ukraynalı denizciler için Erdoğan’a teşekkür

Zelenskiy’den Libya’dan tahliye edilen Ukraynalı denizciler için Erdoğan’a teşekkür

08 Ocak 2021 Cuma 14:28
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Ukraynalı denizciler için Erdoğan’a teşekkür

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Libya’da yaklaşık 5 yıl boyunca alıkonulan Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönmesindeki yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Zelenskiy sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Libya’da yaklaşık 5 yıl alıkonulan Ukraynalı Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı denizcilerin ülkeye dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ukrayna’nın vatandaşlarını hiçbir zaman unutmadığını ve zor durumda bırakmayacağını belirten Zelenskiy, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlarımızın tahliyesine yardımından dolayı özellikle teşekkür ederim. Ukrayna, Türkiye'nin desteğine minnettar" ifadelerini kullandı.

KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ: SEVİNÇLE KARŞILADIK

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada ise “4 Ukraynalı denizcinin 5 yıl sonra yurtlarına dönmesini biz de sevinçle karşıladık. Emeği geçen herkesi kutluyor, elinize sağlık diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Libya’da 2016’da alıkonulan Kaptan Hayyam Tankeri mürettebatı 4 Ukrayna vatandaşı bugün ülkelerine döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukraynalı DenizcilerZelenskiyLibyaUkraynalı Denizciler Için Erdoğana Teşekkür
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