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Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki

19 Aralık 2022 Pazartesi 11:43
Ukrayna’dan eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’ın ‘müzakere’ makalesine tepki

UKRAYNA - ABD’de Richard Nixon döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Henry Kissinger’ın The Spectator dergisinde kaleme aldığı yazı, Kiev yönetiminden tepki aldı. Kissinger’ın, Rusya’nın elinde tuttuğu bölgeleri kendisine katarak barış için müzakere masasına oturma zamanının yaklaştığını dile getirmesi sonucu Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, “Ukrayna toprakları pahasına şeytanla yapılacak anlaşma kötü bir barıştır” dedi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Kissinger, The Spectator’da kaleme aldığı makalede, “Halihazırda gerçekleştirilmiş olan stratejik değişimlerin üzerine inşa etme ve müzakere yoluyla barışı sağlamaya yönelik yeni bir yapıya entegre olma zamanı yaklaşıyor. Bir barış süreci, nasıl ifade edilirse edilsin, Ukrayna'yı NATO'ya bağlamalıdır. Tarafsızlık alternatifi artık anlamlı değil” ifadelerini kullandı. Kissinger ayrıca Mayıs ayında Rusya’nın ele geçirdiği bölgelerden çekilmesi ancak 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın müzakere masasına konularak bir barış süreci başlatılabileceği önerisinde bulundu. Kissinger’ın bu yazısı, Kiev yönetiminin tepkisine neden oldu.

“KISSINGER, HALA SAVAŞI ANLAYAMIYOR”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin danışmanı Podolyak, resmi Telegram hesabından Kissinger’ın yazısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bay Kissinger 10 aydır süren savaşın doğasını ve dünya düzenine etkisini hala anlayamadı. Eski Dışişleri Bakanı'nın talep ettiği, ancak yüksek sesle söylemekten korktuğu reçete basit. Doğu Avrupa'nın diğer devletlerine karşı saldırmazlık garantileri vererek Ukrayna'nın bazı kısımlarını feda ederek saldırganı yatıştırmak” dedi.

“KÖTÜ BİR BARIŞ”

Podolyak, böyle bir barışın ‘kötü bir barış’ olduğunu vurgulayarak, “Basit çözümlerin tüm destekçileri bariz olanı hatırlamalı. Şeytanla Ukrayna toprakları pahasına herhangi bir anlaşma, kötü bir barıştır. Böyle bir anlaşma Putin için bir zafer ve dünya çapındaki otokratlar için bir başarının tarifi olacaktır” ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 19.12.2022 11:46
Anahtar Kelimeler:
UkraynaMüzakere
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