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Ukrayna’da toplu mezar bulundu

14 Haziran 2022 Salı 13:42
Ukrayna’da toplu mezar bulundu

UKRAYNA - Ukrayna’nın Bucha Bölge Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı. Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti. Klimenko, “Ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar” ifadelerini kullandı. Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını, haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu MezarUkrayna
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