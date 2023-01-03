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Ukrayna ve AB Zirvesi 3 Şubat’ta Kiev’de yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nin Kiev’de yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

03 Ocak 2023 Salı 10:36
Ukrayna ve AB Zirvesi 3 Şubat’ta Kiev’de yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Zelenski ve Leyen arasında geçen konuşmada Ukrayna’ya yönelik finansal desteğin yanı sıra Ukrayna-AB Zirvesi’ne ilişkin kararların da alındığı belirtildi. Ofisin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, “Taraflar, 3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak bir sonraki Ukrayna-AB zirvesinden beklenen sonuçları görüştüler ve hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırma konusunda anlaştılar. Bu zirvede, ortak direnç, ortak zafer hedefi kapsamında bu yıl için önemli yeni adımlar özetlenecek” denildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaABZirveKiev
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