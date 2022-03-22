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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoku kaldı

22 Mart 2022 Salı 11:14
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoku kaldı

UKRAYNA - Ukrayna Savunma Bakanlığı, ülkedeki Rus birliklerinin ortalama 3 günlük gıda ve mühimmat stokunun kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Mevcut bilgilere göre, Ukrayna topraklarındaki Rus güçlerinin ortalama 3 günlük mühimmat ve gıda malzemeleri kaldı. Tankerlerin taşınmasıyla doldurulan yakıtla ilgili durum da benzer. Ruslar, askerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hat oluşturamadı” denildi.

“SON 24 SAATTE 9 HAVA ARACI VURULDU”

Ukrayna Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Rus birliklerine ait bir uçak, 6 insansız hava aracı ve 2 helikopterin vurulduğunu duyurdu. Öte yandan Ukrayna ordusunun Rus ordusunca yapılan 13 saldırıyı savunduğu aktarıldı. Karada ise 14 tankın, 8 zırhlı aracın, 2 çekicinin ve 3 bombardıman sisteminin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Savunma BakanlığıRuslarGıda Ve Mühimmat
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