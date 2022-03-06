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Ukrayna Sağlık Bakanı, 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı

Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko, Rusya tarafından yapılan bombardıman sonucu Ukrayna’da 34 hastanenin zarar gördüğünü ve bazılarının hizmet veremeyecek durumda olduğunu belirtti. Bu durumun Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

06 Mart 2022 Pazar 17:32
Ukrayna Sağlık Bakanı, 34 hastanenin hasar gördüğünü açıkladı

Sağlık Bakanlığı hastanelere yapılan saldırıların Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirterek Dünya Sağlık Örgütü tarafından dün yapılan açıklamaya dikkat çekti. DSÖ dünkü açıklamasında “Bugün itibariyle DSÖ, Ukrayna’da sağlık hizmetlerine yönelik 6 doğrulanmış saldırı raporu yayınladı. Daha fazla rapor doğrulanıyor. DSÖ, 6 ölüm ve 11 yaralanmaya neden olan bu saldırıları şiddetle kınıyor. Sağlık tesisleri, personel ve hastalar hedef değildir” dedi.

Vinnytsia Havaalanı tamamen tahrip edildi

Ukrayna Parlamentosu bugün yaptığı açıklamada, Lviv ile Kiev arasında bulunan Vinnytsia Havaalanı’nın Rusya tarafından 8 füzeyle tamamen tahrip edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olayı aynı zamanda kendi resmi kanalından da duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşHastaneHavalimanıSağlık Bakanlığı
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