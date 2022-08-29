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Ukrayna ordusu: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:25
Ukrayna ordusu: Rusya, Zaporijya nükleer santrali yakınlarını vurdu

UKRAYNA - Ukrayna ordusu, Rusya’nın Zaporijya nükleer santralinin yanındaki Energodar bölgesini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, “Energodar'da patlama. Rus güçleri şehrin yerleşim bölgelerini bombalıyor. Sivillerin arabaları ve evleri yanıyor. Binanın dairelerinden birinin isabet aldığı düşünülüyor. Can kayıpları ve yıkımın boyutuna ilişkin bilgiler netleştiriliyor” denildi.

ZELENSKİ, ŞANTAJ DEMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Zaporijya ve çevresinde yapılan saldırıları ‘şantaj’ olarak değerlendirmişti. Zelenski, “Nükleer santral bombardımanı ile sürekli provokasyonlar düzenliyorlar, devletimize ve tüm özgür dünyaya daha da şantaj yapmak için ek güçlerini bu yöne çekmeye çalışıyorlar. Santrale ateş açan ya da santrali bir kalkan olarak kullanan her Rus askeri, istihbaratımız, gizli servisimiz, ordumuz için özel bir hedef haline geldiğini anlamalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaZaporijya Nükleer SantraliUkrayna
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