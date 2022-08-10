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Ukrayna: Kırım, turist sezonuna uygun değildir

Ukrayna Savunma Bakanlığı, dün Kırım’da meydana gelen patlamanın fotoğrafını paylaşarak, “Kırım, turist sezonu için uygun değildir” ifadelerini kullandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:19
Ukrayna: Kırım, turist sezonuna uygun değildir

Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’da dün patlama meydana geldi. Patlamanın Rus hava üssünde meydana geldiği duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, söz konusu patlamaya ilişkin fotoğrafla paylaşım yaptı. Açıklamada, “Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Kırım topraklarında işgalci birliklerin varlığının turizm sezonuna uygun olmadığını herkese hatırlatmak istiyor” denildi.

Ukrayna resmi kurumları, patlamanın Ukrayna saldırı sonucu gerçekleşip gerçekleşmediğini net olarak doğrulamadı. Dış basında ve sosyal medyada patlamanın sebebi Ukrayna saldırısı olarak yansıdı ancak Rusya bunu yalanladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Savunma BakanlığıUkraynaRusyaSavaşKırımTurizmTurist
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