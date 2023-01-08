Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.341,96
ALTIN
1.122,87
DOLAR
18,71
STERLİN
22,73
EURO
20,01
50 Millî Eğitim Uzman Yardımcısı alacak
50 Millî Eğitim Uzman...
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış...
Birecik Belediye Başkanlığından arsa satışı
Birecik Belediye Başkanlığından arsa...
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma...
Karayolu işleri yaptırılacak
Karayolu işleri yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir değişimi kapsamında, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

08 Ocak 2023 Pazar 18:28
Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.
Bunun son esir takası olmayacağını vurgulayan Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızın geri getirilmesidir ve bunu yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.
Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı belirtilirken, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, 31 Aralık 2022'de yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşEsirAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıtı gösteri düzenledi
Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıtı gösteri düzenledi
İran'da, Fransa'ya "Hamaney karikatürlerine tepki" gösterisi
İran'da, Fransa'ya "Hamaney karikatürlerine tepki" gösterisi
Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek
Yunanistan'dan Meriç Nehri kıyısına 140 kilometrelik çelik çit çekilecek
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı 15 oylamanın ardından Kevin McCarthy oldu
ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı 15 oylamanın ardından Kevin McCarthy oldu
Bakan Varank, ABD'de Türk girişimcilerle bir araya geldi
Bakan Varank, ABD'de Türk girişimcilerle bir araya geldi
BM, Asya-Pasifik bölgesini "doğal afetlere en açık alan" olarak tanımladı
BM, Asya-Pasifik bölgesini "doğal afetlere en açık alan" olarak tanımladı
ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor
ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi büyüyor
Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı
Polonya, Patriot sistemlerinin Ukrayna'ya verilme kararını memnuniyetle karşıladı
Kudüs kiliseleri, Yahudi yerleşimcilerin Hristiyan mezarlığına yönelik saldırılarını kınadı
Kudüs kiliseleri, Yahudi yerleşimcilerin Hristiyan mezarlığına yönelik saldırılarını kınadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi