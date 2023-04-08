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Ukrayna hükümeti, Suriye rejimine 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi

Ukrayna Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko, Ukrayna hükümetinin Suriye rejimine yönelik 50 yıl süreyle sektörel yaptırımların uygulanmasını önerdiğini bildirdi.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:15
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Ukrayna hükümeti, Suriye rejimine 50 yıllık süreyle yaptırım uygulamayı önerdi
Kiev

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, Suriye rejimine ekonomik yaptırım uygulama önerilerini Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin onayına sunulmasına karar verdi.

Bakan Sviridenko, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, Suriye rejimi gemilerinin Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna topraklarından yasa dışı tahıl ihracatına katılımının, sözde Donetsk ile Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması ve Ukrayna’ya saldırılarda kullanılan silahların Rusya’ya tedarikinin Suriye rejiminin “Putin rejimine” verdiği tam destek olduğunu belirtti.

Suriye rejiminin Ukrayna’ya yönelik “düşmanca” adımlarının listesinin uzun olduğuna işaret eden Sviridenko, “Devletimiz, şüphesiz bunlara tepki gösteriyor.” dedi.

Sviridenko, Ukrayna’nın Beşşar Esed ve Suriye rejiminin diğer yöneticilerine yaptırımlar uyguladığını hatırlatarak, Ukrayna’nın Suriye rejimiyle diplomatik ilişkilere son verdiğini, daha önce imzalanan ikili anlaşmaları iptal ettiğini anımsattı.

“Hükümet bugün Suriye’nin tutumuna sert ama kesinlikle yeterli bir yanıt önerdi. Bu, ülkeye yönelik 50 yıllık bir süre için sektörel yaptırımların uygulanması” diyen Sviridenko, böylece Suriye rejimi ile ekonomik ilişkiler konusunun uzun süreliğine kapatılacağını kaydetti.

Yaptırımlar, ithalat ve ihracat operasyonlarının yasaklıyor

Hükümetin desteklediği yaptırımlar, Suriye rejimi vatandaşlarıyla ve işletmeleriyle ithalat ve ihracat operasyonlarının, Suriye reijimine yatırımların yasaklanmasını öngörüyor.

Suriye vatandaşlarına Ukrayna toprakları üzerinden taşımacılığın, uçuşların ve ulaşımın tamamen yasaklanmasını kapsayan yaptırım önerisi, Suriye vatandaşlarının lehine ekonomik ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinin durdurulmasını, Ukrayna’dan sermaye çekmelerinin engellenmesini içeriyor.

Yaptırımlar, Suriye rejiminin operatör olduğu uluslararası ödeme sistemlerinin Ukrayna Milli Bankasından tescilinin yapılmasının, Suriye vatandaşlarına teknolojilerin, fikri mülkiyet nesnelerine ilişkin hakların devredilmesinin yasaklanmasını öngörüyor.

Hükümetin onayladığı Suriye rejimine yönelik yaptırımların Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi ve devlet başkanının onaylamasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaSuriyeYaptırım
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